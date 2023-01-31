https://sputniknews.com.tr/20230131/fransa-savunma-bakani-fransa-icin-ukraynaya-savas-ucagi-tedariki-konusu-tabu-degil-1066415992.html
Fransa Savunma Bakanı: Fransa için Ukrayna'ya savaş uçağı tedariki konusu tabu değil
Fransa Savunma Bakanı: Fransa için Ukrayna'ya savaş uçağı tedariki konusu tabu değil
Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Fransa’nın Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik edebileceğini söyledi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T22:26+0300
2023-01-31T22:26+0300
2023-01-31T22:28+0300
ukrayna krizi
fransa
savaş uçağı
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Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Ukraynalı mevkidaşı Aleksey Reznikov ile düzenlediği ortak basın toplantısında Fransa için Ukrayna'ya olası savaş uçaklarının tedariki konusunun tabu olmadığını ifade etti.Lecornu, “Bu konuda cumhurbaşkanının (Emmanuel Macron) daha önce bahsettiği üç kritere dayanarak hareket ediyoruz” dedi.Fransız bakan, Paris'in Ukraynalı pilotların eğitilmesi konusuna henüz karar vermediğini, ancak bu konuyu Kiev ile görüşeceğini kaydetti.Daha önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda ziyareti kapsamında biraraya geldiği Başbakan Mark Rutte ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya uçak sağlanması konusunun ‘seçenek dışı’ olmadığını vurgulayarak, gerilimi yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Kiev’e savaş uçağı verilebileceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230131/macron-ukraynaya-savas-ucaklarini-saglayabiliriz-1066373080.html
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fransa, savaş uçağı
Fransa Savunma Bakanı: Fransa için Ukrayna'ya savaş uçağı tedariki konusu tabu değil
22:26 31.01.2023 (güncellendi: 22:28 31.01.2023) Abone ol
Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Fransa’nın Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik edebileceğini söyledi.
Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Ukraynalı mevkidaşı Aleksey Reznikov ile düzenlediği ortak basın toplantısında Fransa için Ukrayna'ya olası savaş uçaklarının tedariki konusunun tabu olmadığını ifade etti.
Lecornu, “Bu konuda cumhurbaşkanının (Emmanuel Macron) daha önce bahsettiği üç kritere dayanarak hareket ediyoruz” dedi.
Fransız bakan, Paris'in Ukraynalı pilotların eğitilmesi konusuna henüz karar vermediğini, ancak bu konuyu Kiev ile görüşeceğini kaydetti.
Daha önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda ziyareti kapsamında biraraya geldiği Başbakan Mark Rutte ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya uçak sağlanması konusunun ‘seçenek dışı’ olmadığını vurgulayarak, gerilimi yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Kiev’e savaş uçağı verilebileceğini ifade etmişti.