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Putin: Kırım Köprüsü’nde terör eylemi işlendi, bir çocuk anne babasız kaldı
Putin: Kırım Köprüsü’nde terör eylemi işlendi, bir çocuk anne babasız kaldı
Kırım Köprüsü'ndeki saldırıyla ilgili toplantı düzenleyen Rusya lideri Putin "Kırım Köprüsü’nde terör eylemi işlendi, bir çocuk anne babasız kaldı. Bu, Kırım... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T19:48+0300
2023-07-17T20:12+0300
dünya
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vladimir putin
son dakika
kırım köprüsü
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terör saldırısı
ukrayna krizi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’nde yaşanan durumla ilgili bir toplantı düzenledi.Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Spor Bakanı Vitaliy Savelyev, Kırım lideri Sergey Aksenov, Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev ve Herson Vali Vekili Vladimir Saldo katıldı.Putin, toplantının açılış konuşmasında, “Bildiğiniz gibi bu gece yeni terör eylemi işlendi. Siviller öldü, bir çocuk yaralandı ve anne babasız kaldı. Aile Belgorod Bölgesi’nden Kırım’a gidiyordu. Bu bölgenin idaresinden ve federal hükümetinden yaralanan kız çocuğuna, yakınlarına gereken tüm yardımı sağlamalarını ve bu konuyu kontrol altına almalarını istiyorum” ifadesini kullandı.Kırım Köprüsü’ne ikinci defa saldırıldığına dikkat çeken Putin, bu bağlamda, “bu stratejik olarak önemli ulaşım tesisinin güvenliğini artırmaya yönelik” somut öneriler beklediğini belirterek, “Bu sabah bu konuyu meslektaşlarınızla ayrıntılı olarak konuştuk” dedi.Köprünün artık demiryolu ulaşımına açıldığını kaydeden Devlet Başkanı, “Şu anda önemli olan, köprünün kapatılması nedeniyle zor durumda kalan insanlara her türlü desteği sağlamak. Bu, ertelenen trenlerin yolcularını ve otomobilcileri ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.
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rusya, vladimir putin, son dakika, kırım köprüsü, terör, terör saldırısı, ukrayna krizi, ukrayna
rusya, vladimir putin, son dakika, kırım köprüsü, terör, terör saldırısı, ukrayna krizi, ukrayna

Putin: Kırım Köprüsü’nde terör eylemi işlendi, bir çocuk anne babasız kaldı

19:48 17.07.2023 (güncellendi: 20:12 17.07.2023)
© Sputnik / Александр Казаков / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© Sputnik / Александр Казаков
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Ayrıntılar geliyor
Kırım Köprüsü'ndeki saldırıyla ilgili toplantı düzenleyen Rusya lideri Putin "Kırım Köprüsü’nde terör eylemi işlendi, bir çocuk anne babasız kaldı. Bu, Kırım Köprüsü’ne yönelik ikinci saldırı. Köprünün güvenliğinin artırılması yönünde öneriler bekliyorum" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’nde yaşanan durumla ilgili bir toplantı düzenledi.
Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Spor Bakanı Vitaliy Savelyev, Kırım lideri Sergey Aksenov, Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev ve Herson Vali Vekili Vladimir Saldo katıldı.
Putin, toplantının açılış konuşmasında, “Bildiğiniz gibi bu gece yeni terör eylemi işlendi. Siviller öldü, bir çocuk yaralandı ve anne babasız kaldı. Aile Belgorod Bölgesi’nden Kırım’a gidiyordu. Bu bölgenin idaresinden ve federal hükümetinden yaralanan kız çocuğuna, yakınlarına gereken tüm yardımı sağlamalarını ve bu konuyu kontrol altına almalarını istiyorum” ifadesini kullandı.
Kırım Köprüsü’ne ikinci defa saldırıldığına dikkat çeken Putin, bu bağlamda, “bu stratejik olarak önemli ulaşım tesisinin güvenliğini artırmaya yönelik” somut öneriler beklediğini belirterek, “Bu sabah bu konuyu meslektaşlarınızla ayrıntılı olarak konuştuk” dedi.
Köprünün artık demiryolu ulaşımına açıldığını kaydeden Devlet Başkanı, “Şu anda önemli olan, köprünün kapatılması nedeniyle zor durumda kalan insanlara her türlü desteği sağlamak. Bu, ertelenen trenlerin yolcularını ve otomobilcileri ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.
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