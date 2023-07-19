https://sputniknews.com.tr/20230719/ukraynaya-ait-deniz-mayini-istanbul-bogazi-yakinlarinda-rus-helikopteri-tarafindan-imha-edildi-1073707249.html

Ukrayna'ya ait deniz mayını İstanbul Boğazı yakınlarında Rus helikopteri tarafından imha edildi

Ukrayna'ya ait deniz mayını İstanbul Boğazı yakınlarında Rus helikopteri tarafından imha edildi

Karadeniz’de sürüklenen bir deniz mayını, İstanbul Boğazı’nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Rus Sergey Kotov gemisi tarafından fark edilip imha edildi. Söz... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T13:23+0300

2023-07-19T13:23+0300

2023-07-19T13:32+0300

ukrayna

mayın

istanbul boğazı

rusya

helikopter

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

video

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Rusya Savunma Bakanlığı, “İstanbul Boğazı’nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Ukrayna tarafına ait serseri bir deniz mayın, Rusya’nın Karadeniz Filosu’nda görevli Sergey Kotov devriye gemisi tarafından tespit edilmiştir. Gemi komutanının kararı ile havalanan bir Ka-27 helikopterinin mürettebatı deniz mayınını ateş açarak imha etmiştir” açıklamasını yaptı.Ukrayna’nın Karadeniz limanlarına döşediği mayınlar daha önce de zincirlerinden kopup akıntıyla sürüklenmiş ve bu mayınlardan Türkiye’nin karasularında da tespit edilmişti.

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Ukrayna'ya ait deniz mayını İstanbul Boğazı yakınlarında Rus helikopteri tarafından imha edildi Ukrayna'ya ait deniz mayını İstanbul Boğazı yakınlarında Rus helikopteri tarafından imha edildi 2023-07-19T13:23+0300 true PT0M11S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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ukrayna, mayın, istanbul boğazı, rusya, helikopter, rusya savunma bakanlığı, video, видео