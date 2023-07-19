https://sputniknews.com.tr/20230719/ukraynaya-ait-deniz-mayini-istanbul-bogazi-yakinlarinda-rus-helikopteri-tarafindan-imha-edildi-1073707249.html
Ukrayna'ya ait deniz mayını İstanbul Boğazı yakınlarında Rus helikopteri tarafından imha edildi
Ukrayna'ya ait deniz mayını İstanbul Boğazı yakınlarında Rus helikopteri tarafından imha edildi
Karadeniz’de sürüklenen bir deniz mayını, İstanbul Boğazı’nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Rus Sergey Kotov gemisi tarafından fark edilip imha edildi. Söz... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T13:23+0300
2023-07-19T13:23+0300
2023-07-19T13:32+0300
ukrayna
mayın
istanbul boğazı
rusya
helikopter
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
video
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Rusya Savunma Bakanlığı, “İstanbul Boğazı’nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Ukrayna tarafına ait serseri bir deniz mayın, Rusya’nın Karadeniz Filosu’nda görevli Sergey Kotov devriye gemisi tarafından tespit edilmiştir. Gemi komutanının kararı ile havalanan bir Ka-27 helikopterinin mürettebatı deniz mayınını ateş açarak imha etmiştir” açıklamasını yaptı.Ukrayna’nın Karadeniz limanlarına döşediği mayınlar daha önce de zincirlerinden kopup akıntıyla sürüklenmiş ve bu mayınlardan Türkiye’nin karasularında da tespit edilmişti.
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Ukrayna'ya ait deniz mayını İstanbul Boğazı yakınlarında Rus helikopteri tarafından imha edildi
Ukrayna'ya ait deniz mayını İstanbul Boğazı yakınlarında Rus helikopteri tarafından imha edildi
2023-07-19T13:23+0300
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PT0M11S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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ukrayna, mayın, istanbul boğazı, rusya, helikopter, rusya savunma bakanlığı, video, видео
ukrayna, mayın, istanbul boğazı, rusya, helikopter, rusya savunma bakanlığı, video, видео
Ukrayna'ya ait deniz mayını İstanbul Boğazı yakınlarında Rus helikopteri tarafından imha edildi
13:23 19.07.2023 (güncellendi: 13:32 19.07.2023) Abone ol
Karadeniz’de sürüklenen bir deniz mayını, İstanbul Boğazı’nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Rus Sergey Kotov gemisi tarafından fark edilip imha edildi. Söz konusu mayının Ukrayna tarafından Karadeniz’e döşenmiş mayınlardan biri olduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, “İstanbul Boğazı’nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Ukrayna tarafına ait serseri bir deniz mayın, Rusya’nın Karadeniz Filosu’nda görevli Sergey Kotov devriye gemisi tarafından tespit edilmiştir. Gemi komutanının kararı ile havalanan bir Ka-27 helikopterinin mürettebatı deniz mayınını ateş açarak imha etmiştir” açıklamasını yaptı.
Ukrayna’nın Karadeniz limanlarına döşediği mayınlar daha önce de zincirlerinden kopup akıntıyla sürüklenmiş ve bu mayınlardan Türkiye’nin karasularında da tespit edilmişti.