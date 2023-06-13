Rusya ordusu Zaporojye'de Alman Leopard tankları ile ABD'li Bradley zırhlı araçlarını ele geçirdi
13:32 13.06.2023 (güncellendi: 13:34 13.06.2023)
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Zaporojye yönünde yaşanan çatışmalar sonucunda Alman Leopard tankları ile ABD'li Bradley zırhlı araçlarının ganimet olarak ele geçirildiğini belirtti.
Rusya uSavunma Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Leopard tankları ve Bradley zırhlı piyade araçları. Artık bunlar bizim ganimetimiz" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda bir videoya da yer veren bakanlık, "'Vostok' askeri grubu birlikleri, çatışmada ele geçirilen düşman tanklarını ve zırhlı piyade araçlarını inceliyor. Ele geçirilen tüm teçhizat Batı yapımı: Alman Leopard tankları ve ABD yapımı Bradley zırhlı piyade araçları" dedi.
Bazı tank ve zırhlı araçların motorunun çalışır durumda olduğuna dikkat çeken bakanlık, çatışmanın çok hızlı şekilde sonlandırıldığını ve Ukraynalı askerlerin muharebe kapasitesine sahip araçları bırakıp kaçtığını gösterdiğini vurguladı.
Paylaşımda bir videoya da yer veren bakanlık, "'Vostok' askeri grubu birlikleri, çatışmada ele geçirilen düşman tanklarını ve zırhlı piyade araçlarını inceliyor. Ele geçirilen tüm teçhizat Batı yapımı: Alman Leopard tankları ve ABD yapımı Bradley zırhlı piyade araçları" dedi.
Bazı tank ve zırhlı araçların motorunun çalışır durumda olduğuna dikkat çeken bakanlık, çatışmanın çok hızlı şekilde sonlandırıldığını ve Ukraynalı askerlerin muharebe kapasitesine sahip araçları bırakıp kaçtığını gösterdiğini vurguladı.
'Bradley zırhlı araçları da dahil Ukrayna ordusunun teçhizatı imha edildi'
Bu arada Sputnik'e konuşan Suetolog lakaplı tank müfrezesi komutanı, geceki çatışmalarda Bradley zırhlı piyade araçları da dahil Ukrayna ordusuna ait teçhizatın imha edildiğini söyledi.
Suetolog, Bradley araçlarının imha edildiği anların termal kameraya yansıyan görüntülerini Sputnik'le paylaştı.
Suetolog, Bradley araçlarının imha edildiği anların termal kameraya yansıyan görüntülerini Sputnik'le paylaştı.
Öte yandan Finlandiya'da yayınlanan Helsingin Sanomat gazetesi, Helsinki'nin Kiev'e verdiği 6 Leopard 2R tipi mayın temizleme aracından 3'ünün imha edildiğini yazdı.