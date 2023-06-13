Rusya ordusu Zaporojye'de Alman Leopard tankları ile ABD'li Bradley zırhlı araçlarını ele geçirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve sağlık turizmi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kurultay'a hazırlanan CHP'de kim, hangi ittifakta yer alır?
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:02
58 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/rusya-ordusu-zaporojyede-alman-leopard-tanklari-ile-abdli-bradley-zirhli-araclarini-ele-gecirdi-1072380893.html
Rusya ordusu Zaporojye'de Alman Leopard tankları ile ABD'li Bradley zırhlı araçlarını ele geçirdi
Rusya ordusu Zaporojye'de Alman Leopard tankları ile ABD'li Bradley zırhlı araçlarını ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Zaporojye yönünde yaşanan çatışmalar sonucunda Alman Leopard tankları ile ABD'li Bradley zırhlı araçlarının ganimet... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:32+0300
2023-06-13T13:34+0300
rusya
abd
ukrayna krizi
almanya
leopard 2
zaporojye
zırhlı araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070328906_0:80:3079:1812_1920x0_80_0_0_c54abc5a078e34cd01bacf6c19cb1475.jpg
Rusya uSavunma Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Leopard tankları ve Bradley zırhlı piyade araçları. Artık bunlar bizim ganimetimiz" ifadelerini kullandı.Paylaşımda bir videoya da yer veren bakanlık, "'Vostok' askeri grubu birlikleri, çatışmada ele geçirilen düşman tanklarını ve zırhlı piyade araçlarını inceliyor. Ele geçirilen tüm teçhizat Batı yapımı: Alman Leopard tankları ve ABD yapımı Bradley zırhlı piyade araçları" dedi.Bazı tank ve zırhlı araçların motorunun çalışır durumda olduğuna dikkat çeken bakanlık, çatışmanın çok hızlı şekilde sonlandırıldığını ve Ukraynalı askerlerin muharebe kapasitesine sahip araçları bırakıp kaçtığını gösterdiğini vurguladı.'Bradley zırhlı araçları da dahil Ukrayna ordusunun teçhizatı imha edildi'Bu arada Sputnik'e konuşan Suetolog lakaplı tank müfrezesi komutanı, geceki çatışmalarda Bradley zırhlı piyade araçları da dahil Ukrayna ordusuna ait teçhizatın imha edildiğini söyledi.Suetolog, Bradley araçlarının imha edildiği anların termal kameraya yansıyan görüntülerini Sputnik'le paylaştı.Öte yandan Finlandiya'da yayınlanan Helsingin Sanomat gazetesi, Helsinki'nin Kiev'e verdiği 6 Leopard 2R tipi mayın temizleme aracından 3'ünün imha edildiğini yazdı.
rusya
almanya
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070328906_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5afdcf9c18ce2fa020b3cb168de79508.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, almanya, leopard 2, zaporojye, zırhlı araç
rusya, abd, almanya, leopard 2, zaporojye, zırhlı araç

Rusya ordusu Zaporojye'de Alman Leopard tankları ile ABD'li Bradley zırhlı araçlarını ele geçirdi

13:32 13.06.2023 (güncellendi: 13:34 13.06.2023)
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri operasyon
Özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© Sputnik / Сергей Аверин
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Zaporojye yönünde yaşanan çatışmalar sonucunda Alman Leopard tankları ile ABD'li Bradley zırhlı araçlarının ganimet olarak ele geçirildiğini belirtti.
Rusya uSavunma Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Leopard tankları ve Bradley zırhlı piyade araçları. Artık bunlar bizim ganimetimiz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda bir videoya da yer veren bakanlık, "'Vostok' askeri grubu birlikleri, çatışmada ele geçirilen düşman tanklarını ve zırhlı piyade araçlarını inceliyor. Ele geçirilen tüm teçhizat Batı yapımı: Alman Leopard tankları ve ABD yapımı Bradley zırhlı piyade araçları" dedi.

Bazı tank ve zırhlı araçların motorunun çalışır durumda olduğuna dikkat çeken bakanlık, çatışmanın çok hızlı şekilde sonlandırıldığını ve Ukraynalı askerlerin muharebe kapasitesine sahip araçları bırakıp kaçtığını gösterdiğini vurguladı.

'Bradley zırhlı araçları da dahil Ukrayna ordusunun teçhizatı imha edildi'

Bu arada Sputnik'e konuşan Suetolog lakaplı tank müfrezesi komutanı, geceki çatışmalarda Bradley zırhlı piyade araçları da dahil Ukrayna ordusuna ait teçhizatın imha edildiğini söyledi.

Suetolog, Bradley araçlarının imha edildiği anların termal kameraya yansıyan görüntülerini Sputnik'le paylaştı.
Öte yandan Finlandiya'da yayınlanan Helsingin Sanomat gazetesi, Helsinki'nin Kiev'e verdiği 6 Leopard 2R tipi mayın temizleme aracından 3'ünün imha edildiğini yazdı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала