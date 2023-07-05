https://sputniknews.com.tr/20230705/medvedev-herhangi-bir-savas-ya-baris-anlasmasiyla-ya-da-nukleer-silahlarla-sona-erdirilebilir-1073207323.html

Medvedev: Herhangi bir savaş ya barış anlaşmasıyla ya da nükleer silahlarla sona erdirilebilir

Medvedev: Herhangi bir savaş ya barış anlaşmasıyla ya da nükleer silahlarla sona erdirilebilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, herhangi bir savaşın ya barış anlaşmasıyla ya da ABD’nin 1945’te yaptığı gibi nükleer silahlar kullanılarak... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T17:13+0300

2023-07-05T17:13+0300

2023-07-05T17:16+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

savaş

ukrayna

silah

abd

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071609544_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_4d65bd5a542ae511dc66fc2aa05a1674.jpg

Telegram kanalından yayınladığı bir videoda Dmitriy Medvedev, herhangi bir savaşın ya barış anlaşmasıyla ya da ABD’nin 1945’te yaptığı gibi, sivillerin yaşadığı Japon kentlerini nükleer silahlarla bombalayarak hızlı bir şekilde sona erdirilebileceğini söyledi.Medvedev, “Genel olarak herhangi bir savaş, hatta bir dünya savaşı bile çok hızlı bir şekilde sona erdirilebilir. Ya bir barış anlaşması imzalanırsa, ya da Amerikalıların 1945'te nükleer silahlarını kullanarak iki Japon şehri Hiroşima ve Nagazaki’yi bombaladıkları gibi yapılırsa. O zaman onlar (Amerikalılar) gerçekten askeri harekatı durdurdu, bedeli yaklaşık 300 bin sivilin hayatı oldu” diye konuştu.‘ABD Ukrayna'ya silah tedarikini keserse harekat birkaç gün içinde sona erer’“NATO ülkeleri Kiev'e silah ve mühimmat tedarikini önceden kesmiş olsaydı Ukrayna'daki özel askeri harekat birkaç ay içinde tamamlanırdı” diyen Medvedev, “Ama eğer şimdi silahlarını teslim etmeyi durdururlarsa özel askeri harekat birkaç gün içinde sona erer” vurgusunu yaptı.Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Rus ordusunun her orduda olduğu gibi bazı sorunlara rağmen modern ve kahraman olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230705/abd-basini-ukraynali-doktorun-rus-esirlerin-hadim-edilmesiyle-ilgili-sozleri-kievi-korkuttu-1073202691.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, savaş, ukrayna, silah, abd, rusya