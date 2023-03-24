Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/medvedev-rusya-ordusu-gerekirse-lvive-kadar-ilerler--1068696124.html
Medvedev: Rusya ordusu gerekirse Lviv'e kadar ilerler
Medvedev: Rusya ordusu gerekirse Lviv'e kadar ilerler
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen özel askeri harekatta hiçbir şeyin dışlanamayacağını ve gerekli... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T10:26+0300
2023-03-24T10:34+0300
ukrayna krizi
rusya
dmitriy medvedev
ukrayna
sputnik
lviv
abd
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068696586_0:45:2993:1728_1920x0_80_0_0_e929bbd5238f90237e351315dffbe515.jpg
Sputnik de dahil Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarına röportaj veren Medvedev'in açıklamalarının ikinci bölümü bugün yayınlandı. Özel askeri harekat hakkında açıklama yapan Medvedev, bu süreçte hiçbir şeyin dışlanamayacağının altını çizerek "Bu 'enfeksiyonun' kökünü kazımak için Kiev'e kadar gidilmesi gerekirse, demek ki Kiev'e kadar gidilecektir, Lviv'e kadar gidilmesi gerekirse Lviv'e kadar gidilecektir" dedi. 'Rusya ve ABD savaşırsa kazanan olmayacak' Rusya ve ABD ordularının güçleri karşılaştırılırken hangisinin daha güçlü olduğunu belirlemeye çalışmanın yanlış olduğunu kaydeden Medvedev, "Orduların güçleri ancak çatışma sırasında ölçülebilir. ABD veya Rusya üzerinden kaç füzenin düşürüldüğü önemli değil, onların bazıları garanti bir şekilde imhaya neden olacak. Bunun sonuçları korkunç olacak. Dolayısıyla burada hangi ordunun birinci, hangisinin ikinci olduğunu söylemek imkansız olacak. Savaşan ordu güçlüdür. Fakat böyle bir çatışma halinde, kazanan olmayacak" ifadelerini kullandı. ''Ukrayna rejimiyle değil devasa NATO ordusuyla savaşıyoruz' Rusya'nın özel askeri harekatta Ukrayna'daki Nazi rejimiyle değil 3 milyon 600 bin askeri bulunan devasa NATO ordusuyla savaştığını anlatan Medvedev, "Onlar bir hibrit çatışmanın içinde ve artık bunu gizlemiyorlar. Kiev rejimine teçhizat, imha araçları ve para gönderen 800 milyonluk nüfus da buna dahil" diye vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/medvedev-rusya-nukleer-ustunluge-sahip-olmasaydi-ulkemizi-paramparca-ederlerdi--1068663510.html
rusya
ukrayna
lviv
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068696586_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ca023c2ee74e86a1346d7ebe6e9a0ba5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, dmitriy medvedev, ukrayna, sputnik, lviv, abd, nato
rusya, dmitriy medvedev, ukrayna, sputnik, lviv, abd, nato

Medvedev: Rusya ordusu gerekirse Lviv'e kadar ilerler

10:26 24.03.2023 (güncellendi: 10:34 24.03.2023)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev- Sputnik
Dmitriy Medvedev- Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen özel askeri harekatta hiçbir şeyin dışlanamayacağını ve gerekli görülmesi halinde Rusya ordusunun Polonya sınırındaki Lviv kentine kadar ilerleyeceğini vurguladı.
Sputnik de dahil Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarına röportaj veren Medvedev'in açıklamalarının ikinci bölümü bugün yayınlandı.
Özel askeri harekat hakkında açıklama yapan Medvedev, bu süreçte hiçbir şeyin dışlanamayacağının altını çizerek "Bu 'enfeksiyonun' kökünü kazımak için Kiev'e kadar gidilmesi gerekirse, demek ki Kiev'e kadar gidilecektir, Lviv'e kadar gidilmesi gerekirse Lviv'e kadar gidilecektir" dedi.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
Ukrayna krizi
Medvedev: Rusya nükleer üstünlüğe sahip olmasaydı ülkemizi paramparça ederlerdi
Dün, 13:23

'Rusya ve ABD savaşırsa kazanan olmayacak'

Rusya ve ABD ordularının güçleri karşılaştırılırken hangisinin daha güçlü olduğunu belirlemeye çalışmanın yanlış olduğunu kaydeden Medvedev, "Orduların güçleri ancak çatışma sırasında ölçülebilir. ABD veya Rusya üzerinden kaç füzenin düşürüldüğü önemli değil, onların bazıları garanti bir şekilde imhaya neden olacak. Bunun sonuçları korkunç olacak. Dolayısıyla burada hangi ordunun birinci, hangisinin ikinci olduğunu söylemek imkansız olacak. Savaşan ordu güçlüdür. Fakat böyle bir çatışma halinde, kazanan olmayacak" ifadelerini kullandı. '

'Ukrayna rejimiyle değil devasa NATO ordusuyla savaşıyoruz'

Rusya'nın özel askeri harekatta Ukrayna'daki Nazi rejimiyle değil 3 milyon 600 bin askeri bulunan devasa NATO ordusuyla savaştığını anlatan Medvedev, "Onlar bir hibrit çatışmanın içinde ve artık bunu gizlemiyorlar. Kiev rejimine teçhizat, imha araçları ve para gönderen 800 milyonluk nüfus da buna dahil" diye vurguladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала