https://sputniknews.com.tr/20230324/medvedev-rusya-ordusu-gerekirse-lvive-kadar-ilerler--1068696124.html
Medvedev: Rusya ordusu gerekirse Lviv'e kadar ilerler
Medvedev: Rusya ordusu gerekirse Lviv'e kadar ilerler
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen özel askeri harekatta hiçbir şeyin dışlanamayacağını ve gerekli... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T10:26+0300
2023-03-24T10:26+0300
2023-03-24T10:34+0300
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Sputnik de dahil Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarına röportaj veren Medvedev'in açıklamalarının ikinci bölümü bugün yayınlandı. Özel askeri harekat hakkında açıklama yapan Medvedev, bu süreçte hiçbir şeyin dışlanamayacağının altını çizerek "Bu 'enfeksiyonun' kökünü kazımak için Kiev'e kadar gidilmesi gerekirse, demek ki Kiev'e kadar gidilecektir, Lviv'e kadar gidilmesi gerekirse Lviv'e kadar gidilecektir" dedi. 'Rusya ve ABD savaşırsa kazanan olmayacak' Rusya ve ABD ordularının güçleri karşılaştırılırken hangisinin daha güçlü olduğunu belirlemeye çalışmanın yanlış olduğunu kaydeden Medvedev, "Orduların güçleri ancak çatışma sırasında ölçülebilir. ABD veya Rusya üzerinden kaç füzenin düşürüldüğü önemli değil, onların bazıları garanti bir şekilde imhaya neden olacak. Bunun sonuçları korkunç olacak. Dolayısıyla burada hangi ordunun birinci, hangisinin ikinci olduğunu söylemek imkansız olacak. Savaşan ordu güçlüdür. Fakat böyle bir çatışma halinde, kazanan olmayacak" ifadelerini kullandı. ''Ukrayna rejimiyle değil devasa NATO ordusuyla savaşıyoruz' Rusya'nın özel askeri harekatta Ukrayna'daki Nazi rejimiyle değil 3 milyon 600 bin askeri bulunan devasa NATO ordusuyla savaştığını anlatan Medvedev, "Onlar bir hibrit çatışmanın içinde ve artık bunu gizlemiyorlar. Kiev rejimine teçhizat, imha araçları ve para gönderen 800 milyonluk nüfus da buna dahil" diye vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/medvedev-rusya-nukleer-ustunluge-sahip-olmasaydi-ulkemizi-paramparca-ederlerdi--1068663510.html
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rusya, dmitriy medvedev, ukrayna, sputnik, lviv, abd, nato
rusya, dmitriy medvedev, ukrayna, sputnik, lviv, abd, nato
Medvedev: Rusya ordusu gerekirse Lviv'e kadar ilerler
10:26 24.03.2023 (güncellendi: 10:34 24.03.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen özel askeri harekatta hiçbir şeyin dışlanamayacağını ve gerekli görülmesi halinde Rusya ordusunun Polonya sınırındaki Lviv kentine kadar ilerleyeceğini vurguladı.
Sputnik de dahil Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarına röportaj veren Medvedev'in açıklamalarının ikinci bölümü bugün yayınlandı.
Özel askeri harekat hakkında açıklama yapan Medvedev, bu süreçte hiçbir şeyin dışlanamayacağının altını çizerek "Bu 'enfeksiyonun' kökünü kazımak için Kiev'e kadar gidilmesi gerekirse, demek ki Kiev'e kadar gidilecektir, Lviv'e kadar gidilmesi gerekirse Lviv'e kadar gidilecektir" dedi.
'Rusya ve ABD savaşırsa kazanan olmayacak'
Rusya ve ABD ordularının güçleri karşılaştırılırken hangisinin daha güçlü olduğunu belirlemeye çalışmanın yanlış olduğunu kaydeden Medvedev, "Orduların güçleri ancak çatışma sırasında ölçülebilir. ABD veya Rusya üzerinden kaç füzenin düşürüldüğü önemli değil, onların bazıları garanti bir şekilde imhaya neden olacak. Bunun sonuçları korkunç olacak. Dolayısıyla burada hangi ordunun birinci, hangisinin ikinci olduğunu söylemek imkansız olacak. Savaşan ordu güçlüdür. Fakat böyle bir çatışma halinde, kazanan olmayacak" ifadelerini kullandı. '
'Ukrayna rejimiyle değil devasa NATO ordusuyla savaşıyoruz'
Rusya'nın özel askeri harekatta Ukrayna'daki Nazi rejimiyle değil 3 milyon 600 bin askeri bulunan devasa NATO ordusuyla savaştığını anlatan Medvedev, "Onlar bir hibrit çatışmanın içinde ve artık bunu gizlemiyorlar. Kiev rejimine teçhizat, imha araçları ve para gönderen 800 milyonluk nüfus da buna dahil" diye vurguladı.