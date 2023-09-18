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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230918/nebenzya-tarafsiz-ulkeler-ukraynanin-sundugu-baris-formulune-destek-vermiyor-1075557349.html
Nebenzya: Tarafsız ülkeler, Ukrayna’nın sunduğu ‘barış formülüne’ destek vermiyor
Nebenzya: Tarafsız ülkeler, Ukrayna’nın sunduğu ‘barış formülüne’ destek vermiyor
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna yönetiminin, tarafsız ülkeleri ve uluslararası örgütleri, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ileri sürdüğü... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T10:26+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna krizi
ukrayna
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bm
birleşmiş milletler (bm)
vladimir zelenskiy
tarafsız
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, “Zelenskiy’in sözde ‘barış formülüne’ gelince, bildiğimiz kadarıyla Kiev hala başarısız bir şekilde tarafsız ülkeleri ve uluslararası kuruluşları bu planının maddelerinin uygulanmasına dahil etmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.BM’nin bu sürece dahil olduğu yönünde hiçbir işaretin olmadığını söyleyen Nebenzya, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, bu konuda tarafsızlık ve eşit uzaklık ilkesine olan bağlılıklarını defalarca dile getirdiğini anımsattı.Rus diplomat, G20’nin Ukrayna’daki krizle ilgili son açıklaması dahil, ‘Zelenskiy planına’ olan uluslararası destekle ilgili Kiev’de yapılan açıklamaları gerçeklerle karşılaştırma çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230917/beyaz-saray-sullivan-ve-wang-yi-ukraynadaki-catismayi-ve-kuresel-guvenlik-sorunlarini-gorustu-1075545539.html
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vitali nebenzya, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), vladimir zelenskiy, tarafsız, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, kriz, g20
vitali nebenzya, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), vladimir zelenskiy, tarafsız, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, kriz, g20

Nebenzya: Tarafsız ülkeler, Ukrayna’nın sunduğu ‘barış formülüne’ destek vermiyor

10:26 18.09.2023
© AA / Dursun AydemirUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© AA / Dursun Aydemir
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna yönetiminin, tarafsız ülkeleri ve uluslararası örgütleri, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ileri sürdüğü ‘barış formülüne’ katılmaya ikna etme konusunda başarısız olduğunu belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, “Zelenskiy’in sözde ‘barış formülüne’ gelince, bildiğimiz kadarıyla Kiev hala başarısız bir şekilde tarafsız ülkeleri ve uluslararası kuruluşları bu planının maddelerinin uygulanmasına dahil etmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.
BM’nin bu sürece dahil olduğu yönünde hiçbir işaretin olmadığını söyleyen Nebenzya, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, bu konuda tarafsızlık ve eşit uzaklık ilkesine olan bağlılıklarını defalarca dile getirdiğini anımsattı.
Rus diplomat, G20’nin Ukrayna’daki krizle ilgili son açıklaması dahil, ‘Zelenskiy planına’ olan uluslararası destekle ilgili Kiev’de yapılan açıklamaları gerçeklerle karşılaştırma çağrısında bulundu.
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