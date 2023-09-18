https://sputniknews.com.tr/20230918/nebenzya-tarafsiz-ulkeler-ukraynanin-sundugu-baris-formulune-destek-vermiyor-1075557349.html
Nebenzya: Tarafsız ülkeler, Ukrayna’nın sunduğu ‘barış formülüne’ destek vermiyor
Nebenzya: Tarafsız ülkeler, Ukrayna’nın sunduğu ‘barış formülüne’ destek vermiyor
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna yönetiminin, tarafsız ülkeleri ve uluslararası örgütleri, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ileri sürdüğü... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T10:26+0300
2023-09-18T10:26+0300
2023-09-18T10:26+0300
ukrayna krizi
vitali nebenzya
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ukrayna
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birleşmiş milletler (bm)
vladimir zelenskiy
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, “Zelenskiy’in sözde ‘barış formülüne’ gelince, bildiğimiz kadarıyla Kiev hala başarısız bir şekilde tarafsız ülkeleri ve uluslararası kuruluşları bu planının maddelerinin uygulanmasına dahil etmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.BM’nin bu sürece dahil olduğu yönünde hiçbir işaretin olmadığını söyleyen Nebenzya, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, bu konuda tarafsızlık ve eşit uzaklık ilkesine olan bağlılıklarını defalarca dile getirdiğini anımsattı.Rus diplomat, G20’nin Ukrayna’daki krizle ilgili son açıklaması dahil, ‘Zelenskiy planına’ olan uluslararası destekle ilgili Kiev’de yapılan açıklamaları gerçeklerle karşılaştırma çağrısında bulundu.
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vitali nebenzya, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), vladimir zelenskiy, tarafsız, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, kriz, g20
vitali nebenzya, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), vladimir zelenskiy, tarafsız, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, kriz, g20
Nebenzya: Tarafsız ülkeler, Ukrayna’nın sunduğu ‘barış formülüne’ destek vermiyor
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna yönetiminin, tarafsız ülkeleri ve uluslararası örgütleri, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ileri sürdüğü ‘barış formülüne’ katılmaya ikna etme konusunda başarısız olduğunu belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, “Zelenskiy’in sözde ‘barış formülüne’ gelince, bildiğimiz kadarıyla Kiev hala başarısız bir şekilde tarafsız ülkeleri ve uluslararası kuruluşları bu planının maddelerinin uygulanmasına dahil etmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.
BM’nin bu sürece dahil olduğu yönünde hiçbir işaretin olmadığını söyleyen Nebenzya, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, bu konuda tarafsızlık ve eşit uzaklık ilkesine olan bağlılıklarını defalarca dile getirdiğini anımsattı.
Rus diplomat, G20’nin Ukrayna’daki krizle ilgili son açıklaması dahil, ‘Zelenskiy planına’ olan uluslararası destekle ilgili Kiev’de yapılan açıklamaları gerçeklerle karşılaştırma çağrısında bulundu.