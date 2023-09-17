https://sputniknews.com.tr/20230917/beyaz-saray-sullivan-ve-wang-yi-ukraynadaki-catismayi-ve-kuresel-guvenlik-sorunlarini-gorustu-1075545539.html

Beyaz Saray: Sullivan ve Wang Yi Ukrayna'daki çatışmayı ve küresel güvenlik sorunlarını görüştü

Beyaz Saray: Sullivan ve Wang Yi Ukrayna'daki çatışmayı ve küresel güvenlik sorunlarını görüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Malta’da bir araya gelerek Ukrayna’daki çatışmayı ve küresel güvenlik... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T19:28+0300

2023-09-17T19:28+0300

2023-09-17T19:28+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

jake sullivan

çin

wang yi

ukrayna krizi

ukrayna

tayvan boğazı

abd

abd

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang, Malta'da bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmayı, Tayvan Boğazı'ndaki durumu, ayrıca küresel ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.İkilinin görüşmesine ilişkin açıklamada, tarafları ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki kilit konularını, küresel ve bölgesel güvenlik konularını, 'Ukrayna savaşını', (Tayvan) Boğazı'ndaki durumu tartıştığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca görüşmenin Eylül’ün 16’sını 17’sine bağlayan gece gerçekleştiği ve ‘açık iletişim hatlarını ve ilişki yönetimini sorumlu bir şekilde sürdürmeye yönelik devam eden çabaların’ bir parçası olduğu vurgulandı.Daha önce Bloomberg ajansı, Sullivan ve Wang’ın Malta’da diğer konuların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında görüşme olasılığını da ele aldığını bildirmişti.

çin

ukrayna

tayvan boğazı

abd

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beyaz saray, jake sullivan, çin, wang yi, ukrayna krizi, ukrayna, tayvan boğazı, abd, abd, çin halk cumhuriyeti