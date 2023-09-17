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Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
09:32
3 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
09:47
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
10:00
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SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
10:15
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Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230917/beyaz-saray-sullivan-ve-wang-yi-ukraynadaki-catismayi-ve-kuresel-guvenlik-sorunlarini-gorustu-1075545539.html
Beyaz Saray: Sullivan ve Wang Yi Ukrayna'daki çatışmayı ve küresel güvenlik sorunlarını görüştü
Beyaz Saray: Sullivan ve Wang Yi Ukrayna'daki çatışmayı ve küresel güvenlik sorunlarını görüştü
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Malta’da bir araya gelerek Ukrayna’daki çatışmayı ve küresel güvenlik... 17.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-17T19:28+0300
2023-09-17T19:28+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
jake sullivan
çin
wang yi
ukrayna krizi
ukrayna
tayvan boğazı
abd
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang, Malta'da bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmayı, Tayvan Boğazı'ndaki durumu, ayrıca küresel ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.İkilinin görüşmesine ilişkin açıklamada, tarafları ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki kilit konularını, küresel ve bölgesel güvenlik konularını, 'Ukrayna savaşını', (Tayvan) Boğazı'ndaki durumu tartıştığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca görüşmenin Eylül’ün 16’sını 17’sine bağlayan gece gerçekleştiği ve ‘açık iletişim hatlarını ve ilişki yönetimini sorumlu bir şekilde sürdürmeye yönelik devam eden çabaların’ bir parçası olduğu vurgulandı.Daha önce Bloomberg ajansı, Sullivan ve Wang’ın Malta’da diğer konuların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında görüşme olasılığını da ele aldığını bildirmişti.
çin
ukrayna
tayvan boğazı
abd
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beyaz saray, jake sullivan, çin, wang yi, ukrayna krizi, ukrayna, tayvan boğazı, abd, abd, çin halk cumhuriyeti
beyaz saray, jake sullivan, çin, wang yi, ukrayna krizi, ukrayna, tayvan boğazı, abd, abd, çin halk cumhuriyeti

Beyaz Saray: Sullivan ve Wang Yi Ukrayna'daki çatışmayı ve küresel güvenlik sorunlarını görüştü

19:28 17.09.2023
© AP Photo / Andy WongABD Çin, ABD Çin bayrak
ABD Çin, ABD Çin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Andy Wong
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Malta’da bir araya gelerek Ukrayna’daki çatışmayı ve küresel güvenlik sorunlarını tartıştığı bildirildi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang, Malta'da bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmayı, Tayvan Boğazı'ndaki durumu, ayrıca küresel ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.
İkilinin görüşmesine ilişkin açıklamada, tarafları ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki kilit konularını, küresel ve bölgesel güvenlik konularını, 'Ukrayna savaşını', (Tayvan) Boğazı'ndaki durumu tartıştığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca görüşmenin Eylül’ün 16’sını 17’sine bağlayan gece gerçekleştiği ve ‘açık iletişim hatlarını ve ilişki yönetimini sorumlu bir şekilde sürdürmeye yönelik devam eden çabaların’ bir parçası olduğu vurgulandı.
Daha önce Bloomberg ajansı, Sullivan ve Wang’ın Malta’da diğer konuların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında görüşme olasılığını da ele aldığını bildirmişti.
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