https://sputniknews.com.tr/20230619/israil-savunma-bakanligi-ukraynaya-merkava-tanklari-verilecegine-dair-iddialari-yalanladi-1072631386.html

İsrail Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya Merkava tankları verileceğine dair iddiaları yalanladı

İsrail Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya Merkava tankları verileceğine dair iddiaları yalanladı

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna'ya Merkava tankları verileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T19:45+0300

2023-06-19T19:45+0300

2023-06-19T19:45+0300

dünya

israil

israil savunma bakanlığı

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Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah tedarik ettikten sonra boşalan stoklarını yenilemek için İsrail'e yönelmesi, Kiev'e Merkava tankları gönderilip gönderilmeyeceğini tartışmaya açmıştı.Sputnik'in söz konusu haberlerin değerlendirilmesi yönündeki talebine yanıt veren İsrail Savunma Bakanlığı, "İsrail tanklarının Ukrayna'ya transfer edileceğine dair haberler asılsızdır. Avrupa'daki savaş nedeniyle birkaç ülke, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin rezervlerinden Merkava tankları almak istediğini ifade etti. Görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varılmadı, Savunma Bakanlığı'ndan ve ilgili ülkelerden onay bekleniyor" ifadelerini kullandı.Daha önce İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, kullanılmış Merkava tanklarını -biri Avrupa'da olmak üzere- iki ülkeye satmak için görüşmelerde bulunduklarını söylemişti.Merkava'yı 1980'lerden beri ana muharebe tankı olarak kullanan İsrail ordusu, Merkava Mark 3 modellerinin çoğunu 2003 yılında devreye sokulan daha modern Mark 4 ile değiştirdi.İsrail, Ukrayna'ya doğrudan silah vermedi2021'de eğitim için kullanılmak üzere ABD ve Kanada'ya 29 eski F-16 savaş uçağı satan İsrail, Moskova ile krize yol açmamak amacıyla Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna özel harekatını başlatmasından bu yana Kiev'e doğrudan askeri yardım sağlamaktan şimdiye kadar kaçındı.

https://sputniknews.com.tr/20230616/israil-meshur-merkava-tanklarini-ilk-kez-satacak-ukrayna-icin-stoklari-bosaltan-avrupalilar-sirada-1072534217.html

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