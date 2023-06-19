İsrail Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya Merkava tankları verileceğine dair iddiaları yalanladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
09:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
10:16
3 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
18:02
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sputnik’e ABD’nin uluslararası ihlallerini anlattı
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:22
4 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
20:16
1 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
20:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230619/israil-savunma-bakanligi-ukraynaya-merkava-tanklari-verilecegine-dair-iddialari-yalanladi-1072631386.html
İsrail Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya Merkava tankları verileceğine dair iddiaları yalanladı
İsrail Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya Merkava tankları verileceğine dair iddiaları yalanladı
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna'ya Merkava tankları verileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T19:45+0300
2023-06-19T19:45+0300
dünya
israil
israil savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072537787_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_1c229ac2911009118bc13ef3196226f5.jpg
Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah tedarik ettikten sonra boşalan stoklarını yenilemek için İsrail'e yönelmesi, Kiev'e Merkava tankları gönderilip gönderilmeyeceğini tartışmaya açmıştı.Sputnik'in söz konusu haberlerin değerlendirilmesi yönündeki talebine yanıt veren İsrail Savunma Bakanlığı, "İsrail tanklarının Ukrayna'ya transfer edileceğine dair haberler asılsızdır. Avrupa'daki savaş nedeniyle birkaç ülke, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin rezervlerinden Merkava tankları almak istediğini ifade etti. Görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varılmadı, Savunma Bakanlığı'ndan ve ilgili ülkelerden onay bekleniyor" ifadelerini kullandı.Daha önce İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, kullanılmış Merkava tanklarını -biri Avrupa'da olmak üzere- iki ülkeye satmak için görüşmelerde bulunduklarını söylemişti.Merkava'yı 1980'lerden beri ana muharebe tankı olarak kullanan İsrail ordusu, Merkava Mark 3 modellerinin çoğunu 2003 yılında devreye sokulan daha modern Mark 4 ile değiştirdi.İsrail, Ukrayna'ya doğrudan silah vermedi2021'de eğitim için kullanılmak üzere ABD ve Kanada'ya 29 eski F-16 savaş uçağı satan İsrail, Moskova ile krize yol açmamak amacıyla Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna özel harekatını başlatmasından bu yana Kiev'e doğrudan askeri yardım sağlamaktan şimdiye kadar kaçındı.
https://sputniknews.com.tr/20230616/israil-meshur-merkava-tanklarini-ilk-kez-satacak-ukrayna-icin-stoklari-bosaltan-avrupalilar-sirada-1072534217.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072537787_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_891a22edaeea7d55eeba8ce627ef322b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil savunma bakanlığı
israil, israil savunma bakanlığı

İsrail Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya Merkava tankları verileceğine dair iddiaları yalanladı

19:45 19.06.2023
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Merkava Flickr İsrail yapımı Merkava IV tankı
İsrail yapımı Merkava IV tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Merkava Flickr
Abone olTelegram
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna'ya Merkava tankları verileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah tedarik ettikten sonra boşalan stoklarını yenilemek için İsrail'e yönelmesi, Kiev'e Merkava tankları gönderilip gönderilmeyeceğini tartışmaya açmıştı.

Sputnik'in söz konusu haberlerin değerlendirilmesi yönündeki talebine yanıt veren İsrail Savunma Bakanlığı, "İsrail tanklarının Ukrayna'ya transfer edileceğine dair haberler asılsızdır. Avrupa'daki savaş nedeniyle birkaç ülke, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin rezervlerinden Merkava tankları almak istediğini ifade etti. Görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varılmadı, Savunma Bakanlığı'ndan ve ilgili ülkelerden onay bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, kullanılmış Merkava tanklarını -biri Avrupa'da olmak üzere- iki ülkeye satmak için görüşmelerde bulunduklarını söylemişti.

Merkava'yı 1980'lerden beri ana muharebe tankı olarak kullanan İsrail ordusu, Merkava Mark 3 modellerinin çoğunu 2003 yılında devreye sokulan daha modern Mark 4 ile değiştirdi.

İsrail, Ukrayna'ya doğrudan silah vermedi

2021'de eğitim için kullanılmak üzere ABD ve Kanada'ya 29 eski F-16 savaş uçağı satan İsrail, Moskova ile krize yol açmamak amacıyla Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna özel harekatını başlatmasından bu yana Kiev'e doğrudan askeri yardım sağlamaktan şimdiye kadar kaçındı.
İsrail yapımı Merkava IV tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
Ukrayna krizi
İsrail, meşhur Merkava tanklarını ilk kez satacak: Ukrayna için stokları boşaltan Avrupalılar sırada
16 Haziran , 14:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала