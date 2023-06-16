https://sputniknews.com.tr/20230616/israil-meshur-merkava-tanklarini-ilk-kez-satacak-ukrayna-icin-stoklari-bosaltan-avrupalilar-sirada-1072534217.html

İsrail, meşhur Merkava tanklarını ilk kez satacak: Ukrayna için stokları boşaltan Avrupalılar sırada

İsrail, meşhur Merkava tanklarını ilk kez satacak: Ukrayna için stokları boşaltan Avrupalılar sırada

Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah tedarik ettikten sonra boşalan stoklarını yenilemeye çalışması, İsrail'e de yaradı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T14:11+0300

2023-06-16T14:11+0300

2023-06-16T15:05+0300

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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, kullanılmış Merkava tanklarını -biri Avrupa'da olmak üzere- iki ülkeye satmak için görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Merkeva, İsrail dışında kullanılmıyor. Gerçekleşirse, bu, İsrail zırhlı aracının ilk ihracatı olacak. Geçmişte Kolombiya ve Türkiye'nin Merkeva satın almakla ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı. Singapur'un 2010'ların ortalarında onlarca Merkava tankı satın aldığına dair haberler hiçbir zaman doğrulanmadı. Geçen yıl Filipinler, Merkava'dan türetilen Zırhlı Araçla Kurulan Köprü'den iki adet satın aldı.Calcalist gazetesine konuşan bakanlığın Uluslararası Savunma İşbirliği Müdürlüğü (SIBAT) Başkanı Yair Kulas, başında bulunduğu birimin İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (İsrail ordusu) elindeki fazla ekipmanın satışının artırdığını söyledi.'Birkaç yüz milyon şekellik bir potansiyel var'Kulas, "Orada birkaç yüz milyon şekellik bir potansiyel var. Dünya bu sistemlerin peşinde, ama üretim süreçleri zaman gerektiriyor ve herkesin bekleyecek zamanı yok" dedi. 'Rusya'ya karşı Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde silah bağışlayan birçok Avrupa ülkesinin silah stoklarını hızla yenilemeye çalıştığını' belirten SIBAT Başkanı, şu bilgiyi paylaştı:Merkava'yı 1980'lerden beri ana muharebe tankı olarak kullanan İsrail ordusu, Merkava Mark 3 modellerinin çoğunu 2003 yılında devteye sokulan daha modern Mark 4 ile değiştirdi.Potansiyel satışların muhtemelen eski Merkava Mark 2 ve 1990'larda kullanıma sokulan bazı Merkava Mark 3 tanklarını içermesi bekleniyor.'İhtiyaç fazlası sistemler satılacak'Kulas, 'İsrail ordusu daha gelişmiş sistemler tedarik ettiğinden, askeri botlar ve zırhlı personel taşıyıcılar dahil olmak üzere ihtiyaç fazlası sistemlerin satılacağını' belirtti.İsrail, Ukrayna'ya doğrudan silah vermedi2021'de eğitim için kullanılmak üzere ABD ve Kanada'ya 29 eski F-16 savaş uçağı satan İsrail, Moskova ile krize yol açmamak amacıyla Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna özel harekatını başlatmasından bu yana Kiev'e doğrudan askeri yardım sağlamaktan şimdiye kadar kaçındı.'Daha modern sistemler satın alarak yeniliyorlar'Kulas, gelişmenin arka planını şöyle açıkladı: İsrail'in yıllık silah satışları rekor kırdıİsrail Savunma Bakanlığı'nın önceki gün yayımladığı verilere göre İsrail'in yıllık silah satışları 2022'de 12.5 milyar dolarlık yeni bir rekora ulaştı. Yetkililer, Ukrayna krizi nedeniyle İsrail yapımı silahlar talebin ve son zamanlarda İsrail'le bağları normalleştiren Arap ülkelerinin ilgisinin arttığını kaydetti.Vikipedi'nin Merkava sayfasında şu özellikler sıralanıyor:

https://sputniknews.com.tr/20230611/trump-abd-ordusu-ukrayna-yuzunden-muhimmatsiz-kaldi-1072289793.html

https://sputniknews.com.tr/20230613/almanya-savunma-bakani-ukraynanin-kaybettigi-her-tanki-yenileyemeyiz-1072402878.html

https://sputniknews.com.tr/20230615/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-silahlari-ukrayna-ordusunu-zayiflatiyor-1072509937.html

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