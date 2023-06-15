https://sputniknews.com.tr/20230615/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-silahlari-ukrayna-ordusunu-zayiflatiyor-1072509937.html
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO silahları Ukrayna ordusunu zayıflatıyor
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO silahları Ukrayna ordusunu zayıflatıyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, NATO silahlarının Ukrayna ordusunu zayıflattığını belirtti. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:38+0300
2023-06-15T22:38+0300
2023-06-15T22:38+0300
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Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte NATO silahlarının Ukrayna’nın karşı saldırısında, bu silahları kullanmasını bilmeyen Ukrayna ordusunu sadece zayıflattığını söyledi.Ritter, “Bu silahları Ukrayna'ya tedarik ederek onu güçlendirmediğimizi, aksine daha da zayıf hale getirdiğimizi anlamalıyız” dedi.Batı silahlarının her şeyden önce sistemik kullanım için geliştirildiğini belirten Ritter, Ukrayna askerlerinin bunları nasıl kullanacağını ve nasıl tamir edeceğini bilmediğini, bunun da onları kolay hedef haline getirdiğine vurgu yaparak “Bunu benim resmi açıklamam olarak kabul edebilirsiniz: Alman teçhizatı savaş alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek” ifadelerini kullandı.Eski istihbarat subayı, Rus birliklerinin Ukrayna karşı saldırısının en başından itibaren, Leopard tankları ve Bradley piyade savaş araçları da dahil olmak üzere Batı teçhizatını kolayca imha ettiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-ukrayna-karsi-saldiriya-basladigindan-beri-7-bin-500-askerini-yitirdi-1072447102.html
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rusya, ukrayna, nato, scott ritter
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO silahları Ukrayna ordusunu zayıflatıyor
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, NATO silahlarının Ukrayna ordusunu zayıflattığını belirtti.
Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte NATO silahlarının Ukrayna’nın karşı saldırısında, bu silahları kullanmasını bilmeyen Ukrayna ordusunu sadece zayıflattığını söyledi.
Ritter, “Bu silahları Ukrayna'ya tedarik ederek onu güçlendirmediğimizi, aksine daha da zayıf hale getirdiğimizi anlamalıyız” dedi.
Batı silahlarının her şeyden önce sistemik kullanım için geliştirildiğini belirten Ritter, Ukrayna askerlerinin bunları nasıl kullanacağını ve nasıl tamir edeceğini bilmediğini, bunun da onları kolay hedef haline getirdiğine vurgu yaparak “Bunu benim resmi açıklamam olarak kabul edebilirsiniz: Alman teçhizatı savaş alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek” ifadelerini kullandı.
Eski istihbarat subayı, Rus birliklerinin Ukrayna karşı saldırısının en başından itibaren, Leopard tankları ve Bradley piyade savaş araçları da dahil olmak üzere Batı teçhizatını kolayca imha ettiğini de sözlerine ekledi.