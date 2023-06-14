https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-ukrayna-karsi-saldiriya-basladigindan-beri-7-bin-500-askerini-yitirdi-1072447102.html
Rusya: Ukrayna, karşı saldırıya başladığından beri 7 bin 500 askerini yitirdi
Rusya: Ukrayna, karşı saldırıya başladığından beri 7 bin 500 askerini yitirdi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya başladığı 4 Haziran'dan bu yana yaklaşık 7 bin 500 askerini kaybettiğini... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T16:56+0300
2023-06-14T16:56+0300
2023-06-14T16:56+0300
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Ukrayna ordusunun yaklaşık 10 günlük süre zarfında Güney Donetsk, Zaporojye ve Donetsk yönlerinde başarısız saldırı girişimlerinde bulunduğunu anlatan Konaşenkov, Ukrayna topraklarının derinliklerinde yüksek hassasiyetli silahlar ve hava araçları kullanılarak imha edilenler hariç olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 Ukraynalı askerin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini söyledi.'Ukraynalı rezerv askerler, yabancı paralı askerler ve silah depoları vuruldu'Bu arada Konaşenkov, Rus hava ve donanma güçlerinin gece saatlerinde Ukraynalı rezerv askerleri, yabancı paralı askerleri ve yabancı yapım silah, mühimmat, teçhizat depolarını deniz ve hava bazlı yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlarla hedef aldığını ve belirlenen tüm tesislerin imha edildiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/abdden-ukraynaya-325-milyon-dolarlik-ek-guvenlik-yardimi-paketi-1072411202.html
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rusya, ukrayna, ordu, asker, kayıp, operasyon, askeri operasyon
rusya, ukrayna, ordu, asker, kayıp, operasyon, askeri operasyon
Rusya: Ukrayna, karşı saldırıya başladığından beri 7 bin 500 askerini yitirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya başladığı 4 Haziran'dan bu yana yaklaşık 7 bin 500 askerini kaybettiğini belirtti.
Ukrayna ordusunun yaklaşık 10 günlük süre zarfında Güney Donetsk, Zaporojye ve Donetsk yönlerinde başarısız saldırı girişimlerinde bulunduğunu anlatan Konaşenkov, Ukrayna topraklarının derinliklerinde yüksek hassasiyetli silahlar ve hava araçları kullanılarak imha edilenler hariç olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 Ukraynalı askerin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini söyledi.
'Ukraynalı rezerv askerler, yabancı paralı askerler ve silah depoları vuruldu'
Bu arada Konaşenkov, Rus hava ve donanma güçlerinin gece saatlerinde Ukraynalı rezerv askerleri, yabancı paralı askerleri ve yabancı yapım silah, mühimmat, teçhizat depolarını deniz ve hava bazlı yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlarla hedef aldığını ve belirlenen tüm tesislerin imha edildiğini vurguladı.