https://sputniknews.com.tr/20230614/abdden-ukraynaya-325-milyon-dolarlik-ek-guvenlik-yardimi-paketi-1072411202.html
ABD'den Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı paketi
ABD'den Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı paketi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna ordusuna hava savunma ve mühimmat kabiliyetini artırmak için 325 milyon... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T05:26+0300
2023-06-14T05:26+0300
2023-06-14T05:26+0300
ukrayna krizi
abd
pentagon
askeri yardım
ukrayna
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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 325 milyon dolar değerindeki ek güvenlik yardım paketinin, 'Ukrayna'nın egemenlik bölgesini geri alma çabalarına yardımcı olacağı' iddia edildi.Ek yardımların, 'topçu, anti-zırh sistemleri ve mühimmatın yanı sıra Ukrayna'nın askerlerini, sivillerini ve kritik altyapısını cesurca koruyan hava savunma sistemlerini destekleyecek temel yetenekleri içerdiği' belirtildi.Açıklanan son paketle ABD'nin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna için Pentagon'un envanterinden yaptığı yardım sayısının 40'a ulaştığı kaydedildi.Dışişleri Bakanı Blinken, yardımları doğruladıDışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanlığının Ukrayna için açıkladığı ek yardım paketini yazılı açıklamayla doğruladı.Blinken, "Başkan Biden'ın yetki delegasyonu uyarınca, 325 milyon dolar değerinde ABD silah ve teçhizatı sağlayacak olan Ukrayna'ya 40'ıncı yardımımızı onaylıyorum" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı, güvenlik yardımı paketinin; kritik hava savunma yeteneklerini, Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmatları, topçu mermilerini, tanksavar silahlarını, zırhlı araçları ve 'Ukrayna'nın kuvvetlerini güçlendirmek için gerekli olan diğer teçhizatı' içerdiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/trump-abd-ordusu-ukrayna-yuzunden-muhimmatsiz-kaldi-1072289793.html
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abd, pentagon, askeri yardım, ukrayna
abd, pentagon, askeri yardım, ukrayna
ABD'den Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı paketi
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna ordusuna hava savunma ve mühimmat kabiliyetini artırmak için 325 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı sağlanacağını açıkladı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 325 milyon dolar değerindeki ek güvenlik yardım paketinin, 'Ukrayna'nın egemenlik bölgesini geri alma çabalarına yardımcı olacağı' iddia edildi.
Ek yardımların, 'topçu, anti-zırh sistemleri ve mühimmatın yanı sıra Ukrayna'nın askerlerini, sivillerini ve kritik altyapısını cesurca koruyan hava savunma sistemlerini destekleyecek temel yetenekleri içerdiği' belirtildi.
Açıklanan son paketle ABD'nin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna için Pentagon'un envanterinden yaptığı yardım sayısının 40'a ulaştığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Blinken, yardımları doğruladı
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanlığının Ukrayna için açıkladığı ek yardım paketini yazılı açıklamayla doğruladı.
Blinken, "Başkan Biden'ın yetki delegasyonu uyarınca, 325 milyon dolar değerinde ABD silah ve teçhizatı sağlayacak olan Ukrayna'ya 40'ıncı yardımımızı onaylıyorum" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı, güvenlik yardımı paketinin; kritik hava savunma yeteneklerini, Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmatları, topçu mermilerini, tanksavar silahlarını, zırhlı araçları ve 'Ukrayna'nın kuvvetlerini güçlendirmek için gerekli olan diğer teçhizatı' içerdiğini aktardı.