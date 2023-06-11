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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230611/trump-abd-ordusu-ukrayna-yuzunden-muhimmatsiz-kaldi-1072289793.html
Trump: ABD ordusu Ukrayna yüzünden mühimmatsız kaldı
Trump: ABD ordusu Ukrayna yüzünden mühimmatsız kaldı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların ABD ordusunu neredeyse mühimmatsız bıraktığını ve Başkan Joe Biden'ın bu cömertliğinin... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T14:16+0300
2023-06-11T14:25+0300
ukrayna krizi
abd
donald trump
ukrayna
mühimmat
rusya
3. dünya savaşı
hunter biden
joe biden
georgia
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Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi Parti destekçilerine hitap eden Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'da yolsuzluk yaptığına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi.Biden'ın, Ukraynalı şirket Burisma'nın yönetiminde bulunan ve aile bağlarını iş projeleri geliştirmek için aktif olarak kullandığından şüphelenilen oğlu Hunter Biden'la iş ortaklığı yaptığını belirten Trump, "Şu anda mühimmatımız yok. Mühimmatlar Ukrayna'da, hem de hepsi" dedi.Görev süresi içinde ABD ordusunu yeniden yapılandırdığını ve büyük miktarda mühimmata sahip olduklarını kaydeden Trump, şu anda ABD'nin elinde kendisini korumak için çok az mühimmat bulunduğunun altını çizdi.'Ukrayna krizini 24 saatte çözeceğim, 3. Dünya Savaşı'na izin vermeyeceğim'Başkan seçilmesi halinde Ukrayna krizini göreve resmen başlamayı dahi beklemeden 24 saat içinde çözme vaadini bir kez daha dile getiren Trump, "Bunun sözünü verebilecek tek aday benim. 3. Dünya Savaşı'na izin vermeyeceğim. Kaldı ki bu, tankların sokaklarda ilerleyip birbirine ateş ettiği geleneksel bir savaş olmayacak. Bir nükleer savaş olacak ve muhtemelen bütün dünyayı imha edecek. Bunun olmasına izin vermeyeceğim, başka hiç kimse bunu söyleyemez" ifadelerini kullandı.Gizli belge sakladığı iddiaları: 'Hile yapıyorlar'Öte yandan Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a Lago’da devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları 'saçma ve asılsız' olarak nitelendirdi. Trump, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar! Yolsuzlar! Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. İddianameyi 'yozlaşmış siyasetin bir aldatmacası' olarak nitelendiren Trump, "Mevcut siyaset kurumuna karşı çıkacağız ve başladığımız işi en başarılı şekilde bitireceğiz" dedi. Trump, “Asla boyun eğmeyeceğim. Asla caydırılmayacağım” diyerek, 'Marksistler, komünistler, aşırılıkçı çevreciler, açık sınır fanatikleri ve radikal sol demokratlar' gibi grupların kendisine komplo kurduklarını öne sürdü.
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https://sputniknews.com.tr/20230609/donald-trump-gizli-belgelerle-ilgili-aleyhinde-iddianame-hazirlandigini-soyledi-1072207885.html
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abd, donald trump, ukrayna, mühimmat, rusya, 3. dünya savaşı, hunter biden, joe biden, georgia, gizli belge, iddianame
abd, donald trump, ukrayna, mühimmat, rusya, 3. dünya savaşı, hunter biden, joe biden, georgia, gizli belge, iddianame

Trump: ABD ordusu Ukrayna yüzünden mühimmatsız kaldı

14:16 11.06.2023 (güncellendi: 14:25 11.06.2023)
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSADonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSA
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların ABD ordusunu neredeyse mühimmatsız bıraktığını ve Başkan Joe Biden'ın bu cömertliğinin 'doğasında' yolsuzluk olduğunu vurguladı.
Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi Parti destekçilerine hitap eden Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'da yolsuzluk yaptığına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Biden'ın, Ukraynalı şirket Burisma'nın yönetiminde bulunan ve aile bağlarını iş projeleri geliştirmek için aktif olarak kullandığından şüphelenilen oğlu Hunter Biden'la iş ortaklığı yaptığını belirten Trump, "Şu anda mühimmatımız yok. Mühimmatlar Ukrayna'da, hem de hepsi" dedi.

Görev süresi içinde ABD ordusunu yeniden yapılandırdığını ve büyük miktarda mühimmata sahip olduklarını kaydeden Trump, şu anda ABD'nin elinde kendisini korumak için çok az mühimmat bulunduğunun altını çizdi.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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'Ukrayna krizini 24 saatte çözeceğim, 3. Dünya Savaşı'na izin vermeyeceğim'

Başkan seçilmesi halinde Ukrayna krizini göreve resmen başlamayı dahi beklemeden 24 saat içinde çözme vaadini bir kez daha dile getiren Trump, "Bunun sözünü verebilecek tek aday benim. 3. Dünya Savaşı'na izin vermeyeceğim. Kaldı ki bu, tankların sokaklarda ilerleyip birbirine ateş ettiği geleneksel bir savaş olmayacak. Bir nükleer savaş olacak ve muhtemelen bütün dünyayı imha edecek. Bunun olmasına izin vermeyeceğim, başka hiç kimse bunu söyleyemez" ifadelerini kullandı.
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Trump, Ukrayna vaadinde ısrarlı: Çatışmayı 24 saat içinde çözerim
5 Mart, 12:51

Gizli belge sakladığı iddiaları: 'Hile yapıyorlar'

Öte yandan Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a Lago’da devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları 'saçma ve asılsız' olarak nitelendirdi.
Trump, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar! Yolsuzlar! Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İddianameyi 'yozlaşmış siyasetin bir aldatmacası' olarak nitelendiren Trump, "Mevcut siyaset kurumuna karşı çıkacağız ve başladığımız işi en başarılı şekilde bitireceğiz" dedi.
Trump, “Asla boyun eğmeyeceğim. Asla caydırılmayacağım” diyerek, 'Marksistler, komünistler, aşırılıkçı çevreciler, açık sınır fanatikleri ve radikal sol demokratlar' gibi grupların kendisine komplo kurduklarını öne sürdü.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
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Trump 'gizli belgelerle' ilgili aleyhinde iddianame hazırlandığını söyledi
9 Haziran , 04:27
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