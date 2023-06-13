https://sputniknews.com.tr/20230613/almanya-savunma-bakani-ukraynanin-kaybettigi-her-tanki-yenileyemeyiz-1072402878.html
Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna'nın kaybettiği her tankı yenileyemeyiz
Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna'nın kaybettiği her tankı yenileyemeyiz
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna’ya tedarik edilen ve çatışmalarda hasar gören her tankı yenileme yükümlülüğünü üstlenemeyeceklerini belirtti. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T21:58+0300
2023-06-13T21:58+0300
2023-06-13T21:58+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Alman N-TV kanalının aktardığına göre Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Ukrayna’ya tedarik edilen ve çatışmalarda hasar gören her tankı onarma yükümlülüğünü üstlenemeyeceğini, ancak Kiev'i desteklemeye ve ona Leopard tankları tedarik etmeye devam edeceğini söyledi.Pistorius, “Hasar gören her tankı yenileyemeyiz. Ancak temmuzdan itibaren daha fazla yenilenmiş Leopard 1 A5 tankı teslim etmeye devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar bu tür 100’ü aşkın tank tedarik edeceğiz” ifadelerini kullandı.10 Haziran'da Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde aralarında Leopard’ların da olduğu 9 tankın yanı sıra 11 piyade savaş aracının imha edildiğini duyurmuştu.12 Haziran'da Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik, Almanya'ya Kiev'e daha fazla tank, piyade savaş aracı ve diğer zırhlı araçlar sağlama çağrısı yapmış, Berlin'in Kiev'e teslim ettiği 18 tanktan daha fazlasını gönderebileceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230601/almanya-ukraynanin-taurus-fuzeleri-talebiyle-ilgili-henuz-bir-karar-yok-1071904206.html
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almanya, ukrayna, tank, boris pistorius
Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna'nın kaybettiği her tankı yenileyemeyiz
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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna’ya tedarik edilen ve çatışmalarda hasar gören her tankı yenileme yükümlülüğünü üstlenemeyeceklerini belirtti.
Alman N-TV kanalının aktardığına göre Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Ukrayna’ya tedarik edilen ve çatışmalarda hasar gören her tankı onarma yükümlülüğünü üstlenemeyeceğini, ancak Kiev'i desteklemeye ve ona Leopard tankları tedarik etmeye devam edeceğini söyledi.
Pistorius, “Hasar gören her tankı yenileyemeyiz. Ancak temmuzdan itibaren daha fazla yenilenmiş Leopard 1 A5 tankı teslim etmeye devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar bu tür 100’ü aşkın tank tedarik edeceğiz” ifadelerini kullandı.
10 Haziran'da Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde aralarında Leopard’ların da olduğu 9 tankın yanı sıra 11 piyade savaş aracının imha edildiğini duyurmuştu.
12 Haziran'da Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik, Almanya'ya Kiev'e daha fazla tank, piyade savaş aracı ve diğer zırhlı araçlar sağlama çağrısı yapmış, Berlin'in Kiev'e teslim ettiği 18 tanktan daha fazlasını gönderebileceğini ifade etmişti.