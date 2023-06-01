https://sputniknews.com.tr/20230601/almanya-ukraynanin-taurus-fuzeleri-talebiyle-ilgili-henuz-bir-karar-yok-1071904206.html

Almanya: Ukrayna'nın Taurus füzeleri talebiyle ilgili henüz bir karar yok

Almanya: Ukrayna'nın Taurus füzeleri talebiyle ilgili henüz bir karar yok

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Almanya'nın Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri tedariki konusunda henüz karar vermediğini ifade etti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T21:58+0300

2023-06-01T21:58+0300

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Köln'deki Silahlı Kuvvetler Personel Yönetimi Federal Ofisi'ni ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kiev’in uzun menzilli Taurus seyir füzeleri talebiyle ilgili henüz bir karar vermediğini söyledi.Pistorius, “Bu konuda çok ihtiyatlı davranıyoruz, bunu her zaman açık şekilde dile getirdim ve bu bakış açısı değişmedi. Ukrayna'nın talebiyle ilgili henüz bir karar yok” dedi.Geçen hafta Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesi, savunma bakanlığındaki kaynaklarına dayandırarak, Ukrayna'nın Almanya'dan 500 kilometre menzile sahip Alman-İsveç Taurus seyir füzeleri talep ettiğini aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230601/almanya-harekat-surerken-ukraynanin-nato-uyeligini-konusmak-istemiyor--1071888154.html

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almanya, ukrayna, boris pistorius, füze, taurus