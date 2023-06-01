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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/almanya-ukraynanin-taurus-fuzeleri-talebiyle-ilgili-henuz-bir-karar-yok-1071904206.html
Almanya: Ukrayna'nın Taurus füzeleri talebiyle ilgili henüz bir karar yok
Almanya: Ukrayna'nın Taurus füzeleri talebiyle ilgili henüz bir karar yok
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Almanya'nın Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri tedariki konusunda henüz karar vermediğini ifade etti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T21:58+0300
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ukrayna
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Köln'deki Silahlı Kuvvetler Personel Yönetimi Federal Ofisi'ni ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kiev’in uzun menzilli Taurus seyir füzeleri talebiyle ilgili henüz bir karar vermediğini söyledi.Pistorius, “Bu konuda çok ihtiyatlı davranıyoruz, bunu her zaman açık şekilde dile getirdim ve bu bakış açısı değişmedi. Ukrayna'nın talebiyle ilgili henüz bir karar yok” dedi.Geçen hafta Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesi, savunma bakanlığındaki kaynaklarına dayandırarak, Ukrayna'nın Almanya'dan 500 kilometre menzile sahip Alman-İsveç Taurus seyir füzeleri talep ettiğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230601/almanya-harekat-surerken-ukraynanin-nato-uyeligini-konusmak-istemiyor--1071888154.html
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almanya, ukrayna, boris pistorius, füze, taurus
almanya, ukrayna, boris pistorius, füze, taurus

Almanya: Ukrayna'nın Taurus füzeleri talebiyle ilgili henüz bir karar yok

21:58 01.06.2023
© AFP 2023Boris Pistorius
Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023
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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Almanya'nın Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri tedariki konusunda henüz karar vermediğini ifade etti.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Köln'deki Silahlı Kuvvetler Personel Yönetimi Federal Ofisi'ni ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kiev’in uzun menzilli Taurus seyir füzeleri talebiyle ilgili henüz bir karar vermediğini söyledi.
Pistorius, “Bu konuda çok ihtiyatlı davranıyoruz, bunu her zaman açık şekilde dile getirdim ve bu bakış açısı değişmedi. Ukrayna'nın talebiyle ilgili henüz bir karar yok” dedi.
Geçen hafta Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesi, savunma bakanlığındaki kaynaklarına dayandırarak, Ukrayna'nın Almanya'dan 500 kilometre menzile sahip Alman-İsveç Taurus seyir füzeleri talep ettiğini aktarmıştı.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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