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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/almanya-harekat-surerken-ukraynanin-nato-uyeligini-konusmak-istemiyor--1071888154.html
Almanya harekat sürerken Ukrayna'nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor
Almanya harekat sürerken Ukrayna'nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'nın operasyonu devam ederken Ukrayna’nın NATO üyeliğinden söz edilemeyeceğini söyledi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T15:37+0300
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Oslo’da NATO'nun gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın NATO üyesi olma tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Her ülkenin hangi ittifaka üye olacağına kendisinin karar verebileceğini vurgulayan Baerbock, operasyondan dolayı Ukrayna ile NATO arasındaki işbirliğinin yoğunlaştığına işaret etti. Baerbock, "NATO'nun her zaman açıkça belirttiği açık kapı politikası geçerlidir. Aynı zamanda savaşın ortasında yeni bir üyelikten söz edemeyeceğimiz açıktır" dedi. Türkiye'ye İsveç mesajı: Sözlerin tutulacağını varsayıyoruzBakan Baerbock, Oslo’daki toplantının 11-12 Temmuz'da Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlık olduğunu belirtti. İspanya’nın başkenti Madrid’de bir yıl önce düzenlenen NATO Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in ittifaka girebileceklerinin açıkça ifade edildiğini aktaran Baerbock, "Bundan dolayı Vilnius’ta İsveç'i 32. üye olarak karşılamamız elzemdir" diye konuştu. Baerbock, NATO üyesi tüm ülkelerin, Finlandiya ve İsveç'in ortak savunma ittifakına üye olacaklarına ilişkin söz verdiğini, bu sözün geçerli olduğunu ve NATO üyelerinin Vilnius'ta bu sözü tutacağını varsaydığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230601/nato-toplantisinda-isvecten-turkiyeye-cagri-1071873651.html
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almanya, ukrayna, nato, annalena baerbock, isveç, norveç, oslo
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Almanya harekat sürerken Ukrayna'nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor

15:37 01.06.2023
© AFP 2023 / HANNA JOHREAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / HANNA JOHRE
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'nın operasyonu devam ederken Ukrayna’nın NATO üyeliğinden söz edilemeyeceğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Oslo’da NATO'nun gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın NATO üyesi olma tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Her ülkenin hangi ittifaka üye olacağına kendisinin karar verebileceğini vurgulayan Baerbock, operasyondan dolayı Ukrayna ile NATO arasındaki işbirliğinin yoğunlaştığına işaret etti.
Baerbock, "NATO'nun her zaman açıkça belirttiği açık kapı politikası geçerlidir. Aynı zamanda savaşın ortasında yeni bir üyelikten söz edemeyeceğimiz açıktır" dedi.

Türkiye'ye İsveç mesajı: Sözlerin tutulacağını varsayıyoruz

Bakan Baerbock, Oslo’daki toplantının 11-12 Temmuz'da Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlık olduğunu belirtti. İspanya’nın başkenti Madrid’de bir yıl önce düzenlenen NATO Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in ittifaka girebileceklerinin açıkça ifade edildiğini aktaran Baerbock, "Bundan dolayı Vilnius’ta İsveç'i 32. üye olarak karşılamamız elzemdir" diye konuştu.
Baerbock, NATO üyesi tüm ülkelerin, Finlandiya ve İsveç'in ortak savunma ittifakına üye olacaklarına ilişkin söz verdiğini, bu sözün geçerli olduğunu ve NATO üyelerinin Vilnius'ta bu sözü tutacağını varsaydığını kaydetti.
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