https://sputniknews.com.tr/20230601/almanya-harekat-surerken-ukraynanin-nato-uyeligini-konusmak-istemiyor--1071888154.html

Almanya harekat sürerken Ukrayna'nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor

Almanya harekat sürerken Ukrayna'nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'nın operasyonu devam ederken Ukrayna’nın NATO üyeliğinden söz edilemeyeceğini söyledi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T15:37+0300

2023-06-01T15:37+0300

2023-06-01T15:37+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

nato

annalena baerbock

isveç

norveç

oslo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071888256_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_3b21f35d72e5f4c6c8bf6d3f4eec757d.jpg

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Oslo’da NATO'nun gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın NATO üyesi olma tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Her ülkenin hangi ittifaka üye olacağına kendisinin karar verebileceğini vurgulayan Baerbock, operasyondan dolayı Ukrayna ile NATO arasındaki işbirliğinin yoğunlaştığına işaret etti. Baerbock, "NATO'nun her zaman açıkça belirttiği açık kapı politikası geçerlidir. Aynı zamanda savaşın ortasında yeni bir üyelikten söz edemeyeceğimiz açıktır" dedi. Türkiye'ye İsveç mesajı: Sözlerin tutulacağını varsayıyoruzBakan Baerbock, Oslo’daki toplantının 11-12 Temmuz'da Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlık olduğunu belirtti. İspanya’nın başkenti Madrid’de bir yıl önce düzenlenen NATO Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in ittifaka girebileceklerinin açıkça ifade edildiğini aktaran Baerbock, "Bundan dolayı Vilnius’ta İsveç'i 32. üye olarak karşılamamız elzemdir" diye konuştu. Baerbock, NATO üyesi tüm ülkelerin, Finlandiya ve İsveç'in ortak savunma ittifakına üye olacaklarına ilişkin söz verdiğini, bu sözün geçerli olduğunu ve NATO üyelerinin Vilnius'ta bu sözü tutacağını varsaydığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230601/nato-toplantisinda-isvecten-turkiyeye-cagri-1071873651.html

almanya

ukrayna

isveç

norveç

oslo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, ukrayna, nato, annalena baerbock, isveç, norveç, oslo