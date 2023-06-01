https://sputniknews.com.tr/20230601/nato-toplantisinda-isvecten-turkiyeye-cagri-1071873651.html
NATO toplantısında İsveç'ten Türkiye ve Macaristan'a çağrı
NATO toplantısında İsveç'ten Türkiye ve Macaristan'a çağrı
İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom, Türkiye ve Macaristan'a yaptığı çağrıda, ülkesinin NATO üyeliği başvurusunu onaylamalarını istedi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T11:50+0300
2023-06-01T11:50+0300
2023-06-01T11:58+0300
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Oslo'da düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısında açıklamalarda bulundu.Ülkesinin verdiği 'tüm taahhütleri yerinde getirdiğini' belirten Billstrom, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylama zamanının geldiğini söyledi.İsveçli Bakan, "Bu asla bir kısa mesafe koşusu değil, bir maratondu ve şu an bitiş çizgisini görüyoruz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230601/nato-disisleri-bakanlari-osloda-gayriresmi-toplantida-bir-araya-geldi-1071860240.html
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isveç, nato, türkiye, macaristan, onay, çağrı, avrupa
isveç, nato, türkiye, macaristan, onay, çağrı, avrupa
NATO toplantısında İsveç'ten Türkiye ve Macaristan'a çağrı
11:50 01.06.2023 (güncellendi: 11:58 01.06.2023) Abone ol
İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom, Türkiye ve Macaristan'a yaptığı çağrıda, ülkesinin NATO üyeliği başvurusunu onaylamalarını istedi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Oslo'da düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin verdiği 'tüm taahhütleri yerinde getirdiğini' belirten Billstrom, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylama zamanının geldiğini söyledi.
İsveçli Bakan, "Bu asla bir kısa mesafe koşusu değil, bir maratondu ve şu an bitiş çizgisini görüyoruz" ifadesini kullandı.