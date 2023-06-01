https://sputniknews.com.tr/20230601/nato-disisleri-bakanlari-osloda-gayriresmi-toplantida-bir-araya-geldi-1071860240.html

NATO dışişleri bakanları Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya geldi

NATO dışişleri bakanları Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya geldi

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Norveç'in başkenti Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya gelerek Vilnius Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları ele alıyor. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T00:09+0300

2023-06-01T00:09+0300

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nato dışişleri bakanları toplantısı

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NATO dışişleri bakanları, Oslo'daki iki günlük toplantının ilk gününde Norveç Kralı V. Harald'ın Kraliyet Sarayı'nda verdiği davette bir araya geldi ve ardından Norveç Dışişleri Bakanı Anne Beathe Tvinnereim'in Akershus Kalesi'nde verdiği akşam yemeğinde tekrar buluştu.Dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısının yarınki oturumu, TSİ 10.30'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasıyla açılacak.Toplantının gündemini, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklar oluşturuyor.Kilit konulardan biri, NATO'nun Ukrayna ile ortaklığının geliştirilmesi olacak. Ayrıca Ukrayna'nın savunma çabaları ve barış için ortaya koyduğu plana verilen desteğin nasıl devam edeceği ele alınacak.Toplantıda Türkiye'yi, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor.Resmi gündem maddeleri arasında yer almasa da Kosova'daki gerginliğin de masada olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230530/sirplar-ayaklandi-nato-gucu-mudahale-etti-kosovanin-kuzeyinde-neler-oluyor-1071780333.html

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