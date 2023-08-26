https://sputniknews.com.tr/20230826/kanada-basbakani-trudeau-nato-ve-g7-rusya-ukrayna-savasinin-uzun-surmesini-bekliyor-1074961532.html
Kanada Başbakanı Trudeau: NATO ve G7, Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürmesini bekliyor
Kanada Başbakanı Trudeau: NATO ve G7, Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürmesini bekliyor
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, NATO ve G7’nin, 'Rusya-Ukrayna savaşı'nın uzun süre devam etmesini beklediğini belirterek, “Rusya’nın kazanmasına izin... 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T22:05+0300
2023-08-26T22:05+0300
2023-08-26T22:05+0300
ukrayna krizi
justin trudeau
nato
g7
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0a/1072263521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05b9b125809ff111b790182121c1d3d3.jpg
Küresel Çevre Fonu’nun Vancouver’da düzenlediği 7. Genel Kurul Toplantısı’nda kapsamında Bloomberg’e konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Bunun uzun süreceğini hep biliyorduk” ifadesini kullandı.Trudeau, “Elbette G7 ve NATO’daki konuşmalara bakılırsa biz, ne kadar sürerse sürsün bu savaşa hazırız. Çünkü Rusya’nın kazanmasına izin veremeyiz, vermememiz gerekiyor” dedi.The Wall Street Journal’in (WSJ) haberine göre, ABD’li yetkililer hâlâ Ukrayna’nın mevcut karşı taarruz sırasında başarı elde edebileceğine inanıyor. Ukrayna ordusunun da aynı inanca sahip olduğu belirtildi. Bununla birlikte ABD’nin Ukrayna ordu komutanlarına, gücünü Bahmut dahil cephe boyunca yaymamaya, bunun yerine sadece Zaporojye Bölgesi’ndeki Tokmak şehrine odaklanmaya davet ettiği öne sürüldü.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0a/1072263521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d3e9ce279b8966aaa4b94c5706e9476.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
justin trudeau, nato, g7, rusya
justin trudeau, nato, g7, rusya
Kanada Başbakanı Trudeau: NATO ve G7, Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürmesini bekliyor
Abone ol
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, NATO ve G7’nin, 'Rusya-Ukrayna savaşı'nın uzun süre devam etmesini beklediğini belirterek, “Rusya’nın kazanmasına izin veremeyiz” dedi.
Küresel Çevre Fonu’nun Vancouver’da düzenlediği 7. Genel Kurul Toplantısı’nda kapsamında Bloomberg’e konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Bunun uzun süreceğini hep biliyorduk” ifadesini kullandı.
Trudeau, “Elbette G7 ve NATO’daki konuşmalara bakılırsa biz, ne kadar sürerse sürsün bu savaşa hazırız. Çünkü Rusya’nın kazanmasına izin veremeyiz, vermememiz gerekiyor” dedi.
The Wall Street Journal’in (WSJ) haberine göre, ABD’li yetkililer hâlâ Ukrayna’nın mevcut karşı taarruz sırasında başarı elde edebileceğine inanıyor. Ukrayna ordusunun da aynı inanca sahip olduğu belirtildi. Bununla birlikte ABD’nin Ukrayna ordu komutanlarına, gücünü Bahmut dahil cephe boyunca yaymamaya, bunun yerine sadece Zaporojye Bölgesi’ndeki Tokmak şehrine odaklanmaya davet ettiği öne sürüldü.