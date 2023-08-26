https://sputniknews.com.tr/20230826/kanada-basbakani-trudeau-nato-ve-g7-rusya-ukrayna-savasinin-uzun-surmesini-bekliyor-1074961532.html

Kanada Başbakanı Trudeau: NATO ve G7, Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürmesini bekliyor

Kanada Başbakanı Trudeau: NATO ve G7, Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürmesini bekliyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, NATO ve G7’nin, 'Rusya-Ukrayna savaşı'nın uzun süre devam etmesini beklediğini belirterek, “Rusya’nın kazanmasına izin... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T22:05+0300

2023-08-26T22:05+0300

2023-08-26T22:05+0300

ukrayna krizi

justin trudeau

nato

g7

rusya

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Küresel Çevre Fonu’nun Vancouver’da düzenlediği 7. Genel Kurul Toplantısı’nda kapsamında Bloomberg’e konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Bunun uzun süreceğini hep biliyorduk” ifadesini kullandı.Trudeau, “Elbette G7 ve NATO’daki konuşmalara bakılırsa biz, ne kadar sürerse sürsün bu savaşa hazırız. Çünkü Rusya’nın kazanmasına izin veremeyiz, vermememiz gerekiyor” dedi.The Wall Street Journal’in (WSJ) haberine göre, ABD’li yetkililer hâlâ Ukrayna’nın mevcut karşı taarruz sırasında başarı elde edebileceğine inanıyor. Ukrayna ordusunun da aynı inanca sahip olduğu belirtildi. Bununla birlikte ABD’nin Ukrayna ordu komutanlarına, gücünü Bahmut dahil cephe boyunca yaymamaya, bunun yerine sadece Zaporojye Bölgesi’ndeki Tokmak şehrine odaklanmaya davet ettiği öne sürüldü.

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justin trudeau, nato, g7, rusya