https://sputniknews.com.tr/20230131/joe-biden-abdnin-ukraynaya-f-16-vermeyecegini-soyledi-1066374561.html
Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 vermeyeceğini söyledi
Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 vermeyeceğini söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının temin edilmeyeceğini söyledi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T01:32+0300
2023-01-31T01:32+0300
2023-01-31T01:50+0300
ukrayna krizi
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Maryland'deki ziyaretinin ardından Washington'a dönen Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.Biden, ayrıca Rusya-Ukrayna çatışmalarının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu ise "Emin değilim." şeklinde cevapladı.Diğer taraftan Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Biden, ziyaretin ne zaman olduğunu ise henüz bilmediğini söyledi.Biden, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yapacağı görüşmede ise bütçe limiti meselesini ele alacaklarını kaydetti.ABD Başkanı Biden'ın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise savaşın yıl dönümü için Biden'ın henüz bir seyahat planı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/macron-ukraynaya-savas-ucaklarini-saglayabiliriz-1066373080.html
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Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 vermeyeceğini söyledi
01:32 31.01.2023 (güncellendi: 01:50 31.01.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının temin edilmeyeceğini söyledi.
Maryland'deki ziyaretinin ardından Washington'a dönen Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.
Biden, ayrıca Rusya-Ukrayna çatışmalarının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu ise "Emin değilim." şeklinde cevapladı.
Diğer taraftan Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Biden, ziyaretin ne zaman olduğunu ise henüz bilmediğini söyledi.
Biden, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yapacağı görüşmede ise bütçe limiti meselesini ele alacaklarını kaydetti.
ABD Başkanı Biden'ın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise savaşın yıl dönümü için Biden'ın henüz bir seyahat planı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.