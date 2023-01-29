https://sputniknews.com.tr/20230129/zelenskiyden-batiya-uzun-menzilli-fuze-talebi-1066312685.html
Zelenskiy'den Batı'ya uzun menzilli füze talebi
Zelenskiy'den Batı'ya uzun menzilli füze talebi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çatışmalarda daha etkili olabilmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T00:56+0300
2023-01-29T00:56+0300
2023-01-29T00:56+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
füze
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda çatışmalara dair son gelişmeleri değerlendirdi.Rus kuvvetlerinin saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230128/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-kirima-saldiri-icin-fuze-ve-ucaklara-ihtiyac-duyuyoruz-1066298835.html
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rusya, ukrayna, füze, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, füze, vladimir zelenskiy
Zelenskiy'den Batı'ya uzun menzilli füze talebi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çatışmalarda daha etkili olabilmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda çatışmalara dair son gelişmeleri değerlendirdi.
Rus kuvvetlerinin saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var" dedi.