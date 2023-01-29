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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230129/zelenskiyden-batiya-uzun-menzilli-fuze-talebi-1066312685.html
Zelenskiy'den Batı'ya uzun menzilli füze talebi
Zelenskiy'den Batı'ya uzun menzilli füze talebi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çatışmalarda daha etkili olabilmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T00:56+0300
2023-01-29T00:56+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
füze
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda çatışmalara dair son gelişmeleri değerlendirdi.Rus kuvvetlerinin saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230128/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-kirima-saldiri-icin-fuze-ve-ucaklara-ihtiyac-duyuyoruz-1066298835.html
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rusya, ukrayna, füze, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, füze, vladimir zelenskiy

Zelenskiy'den Batı'ya uzun menzilli füze talebi

00:56 29.01.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çatışmalarda daha etkili olabilmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda çatışmalara dair son gelişmeleri değerlendirdi.
Rus kuvvetlerinin saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var" dedi.
Ukrayna - füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
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