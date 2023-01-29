https://sputniknews.com.tr/20230129/zelenskiyden-batiya-uzun-menzilli-fuze-talebi-1066312685.html

Zelenskiy'den Batı'ya uzun menzilli füze talebi

Zelenskiy'den Batı'ya uzun menzilli füze talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çatışmalarda daha etkili olabilmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T00:56+0300

2023-01-29T00:56+0300

2023-01-29T00:56+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

füze

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda çatışmalara dair son gelişmeleri değerlendirdi.Rus kuvvetlerinin saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230128/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-kirima-saldiri-icin-fuze-ve-ucaklara-ihtiyac-duyuyoruz-1066298835.html

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rusya, ukrayna, füze, vladimir zelenskiy