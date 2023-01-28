https://sputniknews.com.tr/20230128/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-kirima-saldiri-icin-fuze-ve-ucaklara-ihtiyac-duyuyoruz-1066298835.html

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kırım'a saldırı için füze ve uçaklara ihtiyaç duyuyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kırım'a saldırı için füze ve uçaklara ihtiyaç duyuyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Kiev’in Kırım'a saldırmak için müttefikleriyle füze ve uçak tedariki konusunda görüşmeler yürüttüğünü ifade... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T16:27+0300

2023-01-28T16:27+0300

2023-01-28T16:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna

kırım

mihail podolyak

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Telemarafon kanalına demecinde tank tedariki konusunda anlaşmaya varan Kiev'in Kırım'a saldırmak için müttefikleriyle uzun menzilli füze ve uçak tedariki konusunda görüşmeler yürüttüğünü söyledi.Podolyak, “Şu anda müzakere masasında iki çok önemli konu var: Rusların cephe gerisindeki altyapısını, öncelikle de topçu depolarını yok edecek uzun menzilli füzeler ve uçaklar. Bu depoların büyük bir kısmı Kırım topraklarında bulunuyor” dedi.Podolyak ayrıca, Ukrayna'nın 350 ila 500 tanka ihtiyacı olduğunu, bunların teslimatının en geç iki aya kadar tamamlanmasını umduklarını belirterek, artık her şeyin son derece hızlı yapılması gerektiğini vurguladı.

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ukrayna, kırım, mihail podolyak