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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-kirima-saldiri-icin-fuze-ve-ucaklara-ihtiyac-duyuyoruz-1066298835.html
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kırım'a saldırı için füze ve uçaklara ihtiyaç duyuyoruz
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kırım'a saldırı için füze ve uçaklara ihtiyaç duyuyoruz
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Kiev’in Kırım'a saldırmak için müttefikleriyle füze ve uçak tedariki konusunda görüşmeler yürüttüğünü ifade... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T16:27+0300
2023-01-28T16:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kırım
mihail podolyak
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Telemarafon kanalına demecinde tank tedariki konusunda anlaşmaya varan Kiev'in Kırım'a saldırmak için müttefikleriyle uzun menzilli füze ve uçak tedariki konusunda görüşmeler yürüttüğünü söyledi.Podolyak, “Şu anda müzakere masasında iki çok önemli konu var: Rusların cephe gerisindeki altyapısını, öncelikle de topçu depolarını yok edecek uzun menzilli füzeler ve uçaklar. Bu depoların büyük bir kısmı Kırım topraklarında bulunuyor” dedi.Podolyak ayrıca, Ukrayna'nın 350 ila 500 tanka ihtiyacı olduğunu, bunların teslimatının en geç iki aya kadar tamamlanmasını umduklarını belirterek, artık her şeyin son derece hızlı yapılması gerektiğini vurguladı.
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ukrayna, kırım, mihail podolyak
ukrayna, kırım, mihail podolyak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kırım'a saldırı için füze ve uçaklara ihtiyaç duyuyoruz

16:27 28.01.2023 (güncellendi: 16:28 28.01.2023)
© SputnikUkrayna - füze saldırısı
Ukrayna - füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Kiev’in Kırım'a saldırmak için müttefikleriyle füze ve uçak tedariki konusunda görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Telemarafon kanalına demecinde tank tedariki konusunda anlaşmaya varan Kiev'in Kırım'a saldırmak için müttefikleriyle uzun menzilli füze ve uçak tedariki konusunda görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Podolyak, “Şu anda müzakere masasında iki çok önemli konu var: Rusların cephe gerisindeki altyapısını, öncelikle de topçu depolarını yok edecek uzun menzilli füzeler ve uçaklar. Bu depoların büyük bir kısmı Kırım topraklarında bulunuyor” dedi.
Podolyak ayrıca, Ukrayna'nın 350 ila 500 tanka ihtiyacı olduğunu, bunların teslimatının en geç iki aya kadar tamamlanmasını umduklarını belirterek, artık her şeyin son derece hızlı yapılması gerektiğini vurguladı.
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