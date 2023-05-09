https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-ukrayna-icin-12-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1070850182.html
ABD, Ukrayna için 1.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı
ABD, Ukrayna için 1.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı
09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T16:37+0300
2023-05-09T16:37+0300
2023-05-09T16:38+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
askeri yardım
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https://sputniknews.com.tr/20230509/ap-abd-ukrayna-icin-12-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-aciklayacak-1070838961.html
ukrayna
2023
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Sputnik Türkiye
abd, ukrayna, askeri yardım
abd, ukrayna, askeri yardım
ABD, Ukrayna için 1.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı
16:37 09.05.2023 (güncellendi: 16:38 09.05.2023)
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