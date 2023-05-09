AP: ABD, Ukrayna için 1.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklayacak

Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinden yana olan Washington yönetimi, Kiev'e askeri yardım sunmaya devam ediyor.



Associated Press'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Kiev'in hava savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini uzun vadeli güçlendirmek için 1.2 milyar dolar tutarında ek askeri yardım sunmaya hazırlanıyor.



Washington'un yeni askeri yardım paketini bugün duyurmayı plandığını belirten kaynaklar, Kiev'e verilmesi planlanan Hawk uçaksavar füze sistemleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretimi için kaynak aktarılacağının altını çizdi.



Top mermisi ve roket üretimi, uydu görüntülerine erişimin sağlanması için de kaynak tahsis edileceği bilgisini paylaşan kaynaklar, fonların Kiev'in gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç ay veya hatta yıl içinde verilebileceğini kaydetti.



Kaynaklar, silahların ABD Savunma Bakanlığı'nın envanterinden temin edilmeyeceğini de ekledi.