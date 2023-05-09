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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/ap-abd-ukrayna-icin-12-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-aciklayacak-1070838961.html
AP: ABD, Ukrayna için 1.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklayacak
AP: ABD, Ukrayna için 1.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklayacak
ABD'nin Ukrayna için 1.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklamayı planladığı belirtildi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T14:08+0300
2023-05-09T14:09+0300
ukrayna krizi
ap
abd
silah
askeri yardım
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Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinden yana olan Washington yönetimi, Kiev'e askeri yardım sunmaya devam ediyor.Associated Press'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Kiev'in hava savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini uzun vadeli güçlendirmek için 1.2 milyar dolar tutarında ek askeri yardım sunmaya hazırlanıyor.Washington'un yeni askeri yardım paketini bugün duyurmayı plandığını belirten kaynaklar, Kiev'e verilmesi planlanan Hawk uçaksavar füze sistemleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretimi için kaynak aktarılacağının altını çizdi.Top mermisi ve roket üretimi, uydu görüntülerine erişimin sağlanması için de kaynak tahsis edileceği bilgisini paylaşan kaynaklar, fonların Kiev'in gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç ay veya hatta yıl içinde verilebileceğini kaydetti.Kaynaklar, silahların ABD Savunma Bakanlığı'nın envanterinden temin edilmeyeceğini de ekledi.
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ap, abd, silah, askeri yardım
ap, abd, silah, askeri yardım

AP: ABD, Ukrayna için 1.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklayacak

14:08 09.05.2023 (güncellendi: 14:09 09.05.2023)
© AFP 2023 / DANIEL LEALUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
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ABD'nin Ukrayna için 1.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklamayı planladığı belirtildi.
Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinden yana olan Washington yönetimi, Kiev'e askeri yardım sunmaya devam ediyor.

Associated Press'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Kiev'in hava savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini uzun vadeli güçlendirmek için 1.2 milyar dolar tutarında ek askeri yardım sunmaya hazırlanıyor.

Washington'un yeni askeri yardım paketini bugün duyurmayı plandığını belirten kaynaklar, Kiev'e verilmesi planlanan Hawk uçaksavar füze sistemleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretimi için kaynak aktarılacağının altını çizdi.

Top mermisi ve roket üretimi, uydu görüntülerine erişimin sağlanması için de kaynak tahsis edileceği bilgisini paylaşan kaynaklar, fonların Kiev'in gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç ay veya hatta yıl içinde verilebileceğini kaydetti.

Kaynaklar, silahların ABD Savunma Bakanlığı'nın envanterinden temin edilmeyeceğini de ekledi.
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