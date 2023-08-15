https://sputniknews.com.tr/20230815/medvedcuk-ukraynadan-nufusun-yarisi-gidebilir-1074672115.html
Medvedçuk: Ukrayna’dan nüfusun yarısı gidebilir
Medvedçuk: Ukrayna’dan nüfusun yarısı gidebilir
Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, dayanılmaz yaşam koşulları ve yasal kanunsuzluk nedeniyle yurt dışına giden Ukrayna vatandaşlarının sayısının... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T19:38+0300
2023-08-15T19:38+0300
2023-08-15T19:38+0300
ukrayna krizi
viktor medvedçuk
ukrayna krizi
ukrayna
ukraynalı
sığınmacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0b/1068130394_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_30a2d65eae17dedd09fea146d6ddd56a.jpg
Viktor Medvedçuk, ‘Drugaya Ukraina’ projesi için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna’nın Kiev’in kontrolündeki topraklarındaki nüfusun, 2023 başı itibariyle 19 milyon 400 bin kişi olduğunu, yurtdışındaki Ukraynalı sayısının da 17 milyon 900 bin civarında olduğunu ifade ederek bunun ülke nüfusunun neredeyse yarısı anlamına geldiğini kaydetti.OPORA sivil toplum örgütünün geçen Temmuz ayında gerçekleştirdiği araştırmanın, Ukraynalıların kalabalıklar halinde ülkeden kaçmaya devam ettiğini ortaya koyduğunu ifade eden Medvedçuk, “Bilgilere göre, sadece son 6 ay içerisinde 188 bin kişi ülkeden gitti. Şimdi kalanların sayısı 19.2 milyon, gidenlerin de 18.1 milyon oldu. Sığınmacı akışı durmak bilmiyor” ifadesini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in sadece toprak değil insanları da kaybettiğini yazan Medvedçuk, “Bu tempoyla sonbahara kadar ülkeden giden ve ülkede kalan Ukraynalıların sayısı eşitlenecek. Fark henüz 1 milyon. Ardından gidenlerin toplam sayısı kalanları geçmeye başlayacak” diye ekledi.Ukrayna yönetiminin, “çekilmez yaşam koşulları yarattığı, hukuksuzluğu teşvik ettiği, savaş ve Rus karşıtı histeriye devam ettiği, vergilerle ve yolsuzlukla baskı yaptığı” için bu sürece karşı koyacak hiçbir şeyi olmadığını kaydeden Medvedçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0b/1068130394_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_41dca38fd180202cf6d10f1d6eb8ec72.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
viktor medvedçuk, ukrayna krizi, ukrayna, ukraynalı, sığınmacı
viktor medvedçuk, ukrayna krizi, ukrayna, ukraynalı, sığınmacı
Medvedçuk: Ukrayna’dan nüfusun yarısı gidebilir
Abone ol
Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, dayanılmaz yaşam koşulları ve yasal kanunsuzluk nedeniyle yurt dışına giden Ukrayna vatandaşlarının sayısının ülkede kalanların sayısını geçebileceğini belirtti.
Viktor Medvedçuk, ‘Drugaya Ukraina’ projesi için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna’nın Kiev’in kontrolündeki topraklarındaki nüfusun, 2023 başı itibariyle 19 milyon 400 bin kişi olduğunu, yurtdışındaki Ukraynalı sayısının da 17 milyon 900 bin civarında olduğunu ifade ederek bunun ülke nüfusunun neredeyse yarısı anlamına geldiğini kaydetti.
OPORA sivil toplum örgütünün geçen Temmuz ayında gerçekleştirdiği araştırmanın, Ukraynalıların kalabalıklar halinde ülkeden kaçmaya devam ettiğini ortaya koyduğunu ifade eden Medvedçuk, “Bilgilere göre, sadece son 6 ay içerisinde 188 bin kişi ülkeden gitti. Şimdi kalanların sayısı 19.2 milyon, gidenlerin de 18.1 milyon oldu. Sığınmacı akışı durmak bilmiyor” ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in sadece toprak değil insanları da kaybettiğini yazan Medvedçuk, “Bu tempoyla sonbahara kadar ülkeden giden ve ülkede kalan Ukraynalıların sayısı eşitlenecek. Fark henüz 1 milyon. Ardından gidenlerin toplam sayısı kalanları geçmeye başlayacak” diye ekledi.
Ukrayna yönetiminin, “çekilmez yaşam koşulları yarattığı, hukuksuzluğu teşvik ettiği, savaş ve Rus karşıtı histeriye devam ettiği, vergilerle ve yolsuzlukla baskı yaptığı” için bu sürece karşı koyacak hiçbir şeyi olmadığını kaydeden Medvedçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Toprak ve insan kaybetme süreci, ülkenin bağımsızlığı için mücadele olarak gösterilemez. Zira Zelenskiy, kendisine inanan Ukraynalılara hiç acımayarak yem gibi cepheye savaşmaya gönderiyor, insanları yoksulluğa, ülkeyi borca sürüklüyor. Onun için iyi bir Ukraynalı ölü Ukraynalıdır, zira homurdanmayacak ve ülke liderinden hiçbir şey talep etmeyecek, kanı üzerinde Batı’daki sahipleriyle iş yapılabilir. Bu nedenle Zelenskiy, ülkeyi öldürmekten çok ülkeyi satıyor. İhanet ettiği vatandaşlar da ellerinden geldiğince kendini kurtarmaya çalışıyor.”