https://sputniknews.com.tr/20230815/medvedcuk-ukraynadan-nufusun-yarisi-gidebilir-1074672115.html

Medvedçuk: Ukrayna’dan nüfusun yarısı gidebilir

Medvedçuk: Ukrayna’dan nüfusun yarısı gidebilir

Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, dayanılmaz yaşam koşulları ve yasal kanunsuzluk nedeniyle yurt dışına giden Ukrayna vatandaşlarının sayısının... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T19:38+0300

2023-08-15T19:38+0300

2023-08-15T19:38+0300

ukrayna krizi

viktor medvedçuk

ukrayna krizi

ukrayna

ukraynalı

sığınmacı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0b/1068130394_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_30a2d65eae17dedd09fea146d6ddd56a.jpg

Viktor Medvedçuk, ‘Drugaya Ukraina’ projesi için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna’nın Kiev’in kontrolündeki topraklarındaki nüfusun, 2023 başı itibariyle 19 milyon 400 bin kişi olduğunu, yurtdışındaki Ukraynalı sayısının da 17 milyon 900 bin civarında olduğunu ifade ederek bunun ülke nüfusunun neredeyse yarısı anlamına geldiğini kaydetti.OPORA sivil toplum örgütünün geçen Temmuz ayında gerçekleştirdiği araştırmanın, Ukraynalıların kalabalıklar halinde ülkeden kaçmaya devam ettiğini ortaya koyduğunu ifade eden Medvedçuk, “Bilgilere göre, sadece son 6 ay içerisinde 188 bin kişi ülkeden gitti. Şimdi kalanların sayısı 19.2 milyon, gidenlerin de 18.1 milyon oldu. Sığınmacı akışı durmak bilmiyor” ifadesini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in sadece toprak değil insanları da kaybettiğini yazan Medvedçuk, “Bu tempoyla sonbahara kadar ülkeden giden ve ülkede kalan Ukraynalıların sayısı eşitlenecek. Fark henüz 1 milyon. Ardından gidenlerin toplam sayısı kalanları geçmeye başlayacak” diye ekledi.Ukrayna yönetiminin, “çekilmez yaşam koşulları yarattığı, hukuksuzluğu teşvik ettiği, savaş ve Rus karşıtı histeriye devam ettiği, vergilerle ve yolsuzlukla baskı yaptığı” için bu sürece karşı koyacak hiçbir şeyi olmadığını kaydeden Medvedçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor medvedçuk, ukrayna krizi, ukrayna, ukraynalı, sığınmacı