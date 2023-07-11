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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/abd-temsilciler-meclisi-raporu-sosyal-medya-sansurunde-fbi-ukrayna-istihbarati-isbirligini-1073429821.html
ABD Temsilciler Meclisi raporu sosyal medya sansüründe FBI-Ukrayna istihbaratı işbirliğini belgeledi
ABD Temsilciler Meclisi raporu sosyal medya sansüründe FBI-Ukrayna istihbaratı işbirliğini belgeledi
Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu'nun raporu, FBI'ın Ukrayna istihbarat servisiyle işbirliği yaparak 'Rus dezenformasyonu' yaydığı iddiasıyla sansürlettiği... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T22:14+0300
2023-07-11T22:58+0300
ukrayna krizi
abd
federal soruşturma bürosu (fbi)
rusya
ukrayna
ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)
sbu
sosyal medya
twitter
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Twitter'ı ekimde satın alan Elon Musk'ın Twitter Dosyaları başlığıyla yayımladığı bağımsız gazetecilerin araştırmaları, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Ukrayna istihbaratının talepleri uyarınca sosyal medya hesaplarını sansürlettiği ve kişisel bilgilerini elde ettiğini gözler önüne sererken, ABD Kongresi de devreye girdi. Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Yargı Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, FBI'ın Ukrayna'nın ana istihbarat servisi SBU ile işbirliği yaparak 'Rus dezenformasyonu' yaydığı iddiasıyla ABD vatandaşlarına ait hesapları engellediğini belgeledi. Bunların içlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı ve Amerikalı gazetecilerin yönettiği sayfalar da var. Meclis Yargı Komisyonu'nun raporunda, FBI'ın Kiev'in verdiği sosyal medya hesapları listelerini Meta, Google ve Twitter'a göndermeden önce düzgün şekilde incelemediği belirtildi. Bunun sonucunda iki istihbarat kurumu, -ABD Dışişleri Bakanlığı'nın doğrulanmış bir hesabı ve Amerikalı gazetecilere ait hesaplar dahil- gerçek Amerikan hesaplarını işaretleyip sosyal medya şirketlerinden bunların sansürlenmesi veya silinmesini talep etti.Rapor, şubat ayında Meta ve Alphabet'ten mahkeme celbiyle alınan belgelere dayanarak, bazı durumlarda FBI'ın 'bu hesapların kapatıldığından emin olmak için takipte bulunduğunu' belirtti. ABD Dışişleri'nin Rusça Instagram hesabı Rusya yanlısı bulunmuşFBI'ın Meta'ya ilettiği SBU listelerinden birinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Rusça Instagram hesabı şöyle tasvir edildi: "Savaşı teşvik ediyor, Ukrayna'daki olayları yanlış yansıtıyor, uluslararası hukuku ihlal ederek Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını haklı çıkaran içerik dağıtıyor."Sansür listelerinin sadece birinde 5165 hesap yer alıyorFBI'ın Facebook'a yaptığı bir başka sansür talebi, 5165 hesaptan oluşan bir liste içeriyordu.CNN'in raporla ilgili haberinde, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'nın ABD Dışişleri Bakanlığı sayfasının silinmesi talebine uymamış göründüğü aktarıldı. Twitter çalışanından 'ABD'li ve Kanadalı gazetecilerin hesapları' ikazıRapora göre Twitter'ın kıdemli bir çalışanı, FBI'a "Şirketimize gönderdiğiniz listelerden biri birkaç Amerikalı ve Kanadalı gazetecinin hesabını da içeriyor" diye uyaran e-posta yolladı. Alphabet şirketine bağlı Google ve YouTube'a da 'Rusya yanlısı' olduğu iddia edilen hesapların sansürlenmesi talebiyle gidildi. Google'ın siber güvenlik uzmanı: Sansür talep selinde boğuldukRaporu yazan Komisyon üyelerine konuşan Google'ın siber güvenlik ekibinin üst düzey bir üyesi, 'şirketin içeriğin kaldırılmasına yönelik çok çeşitli talep selinin altında boğulduğunu, taleplerin esas olarak Ukrayna hükümeti, diğer Doğu Avrupa hükümetleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu'ndan geldiğini' söyledi. Rapora göre anayasanın ihlali demekMeclis Komisyonu raporunda, FBI'ın, SBU ile ortaklığı yoluyla ABD vatandaşlarının ABD Anayasası'nın 1. Değişiklik maddesinin garanti ettiği ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğine işaret edilirken, 'zaten Rusya bağlantılı aktörlerin sızdığı' iddia edilen ulusal güvenliğe potansiyel zarar verdiği ifade edildi. Zelenskiy bile SBU'ya güvenmezkenUkrayna istihbaratının sansür taleplerinin gerisindeki nedenlerin şaibeli olduğunu dile getiren raporda, geçen yaz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in SBU'da yürüttüğü tasfiyenin, teşkilatın başının kovulması ve çalışanlara karşı vatana ihanet suçlamasıyla yüzlerce ceza davası açılmasına yol açtığı hatırlatıldı.FBI Direktörü'ne hesap soracaklarRapor, yarın FBI Direktörü Christopher Wray'in Meclis Yargı Komisyonu'na ifade vermesi öncesi yayımlandı.CNN'e konuşan Komisyon'un bir danışmanı, paneldeki Cumhuriyetçi Partili milletvekillerinin, Wray'i, raporun içeriği hakkında sorgulamayı ve FBI'ın ifade özgürlüğüne müdahale ettiği suçlamasında bulunmayı planladıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230608/twitter-dosyalarinda-yeni-perde-fbi-ukraynaya-sansur-faaliyetinde-yardimci-oldu-1072159243.html
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abd, federal soruşturma bürosu (fbi), rusya, ukrayna, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), sbu, sosyal medya, twitter
abd, federal soruşturma bürosu (fbi), rusya, ukrayna, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), sbu, sosyal medya, twitter

ABD Temsilciler Meclisi raporu sosyal medya sansüründe FBI-Ukrayna istihbaratı işbirliğini belgeledi

22:14 11.07.2023 (güncellendi: 22:58 11.07.2023)
CC BY 2.0 / / FBI
FBI - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
CC BY 2.0 / /
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Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu'nun raporu, FBI'ın Ukrayna istihbarat servisiyle işbirliği yaparak 'Rus dezenformasyonu' yaydığı iddiasıyla sansürlettiği sosyal medya hesaplarının, genelde ABD vatandaşları ve kurumlarına ait olduğu, hatta içlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı ve Amerikalı gazetecilerin yönettiği sayfalar bulunduğunu ortaya koydu.
Twitter'ı ekimde satın alan Elon Musk'ın Twitter Dosyaları başlığıyla yayımladığı bağımsız gazetecilerin araştırmaları, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Ukrayna istihbaratının talepleri uyarınca sosyal medya hesaplarını sansürlettiği ve kişisel bilgilerini elde ettiğini gözler önüne sererken, ABD Kongresi de devreye girdi.
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
Ukrayna krizi
Twitter Dosyaları'nda yeni perde: 'FBI, Ukrayna'ya sansür faaliyetinde yardımcı oldu'
8 Haziran , 01:10
Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Yargı Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, FBI'ın Ukrayna'nın ana istihbarat servisi SBU ile işbirliği yaparak 'Rus dezenformasyonu' yaydığı iddiasıyla ABD vatandaşlarına ait hesapları engellediğini belgeledi. Bunların içlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı ve Amerikalı gazetecilerin yönettiği sayfalar da var.
Meclis Yargı Komisyonu'nun raporunda, FBI'ın Kiev'in verdiği sosyal medya hesapları listelerini Meta, Google ve Twitter'a göndermeden önce düzgün şekilde incelemediği belirtildi. Bunun sonucunda iki istihbarat kurumu, -ABD Dışişleri Bakanlığı'nın doğrulanmış bir hesabı ve Amerikalı gazetecilere ait hesaplar dahil- gerçek Amerikan hesaplarını işaretleyip sosyal medya şirketlerinden bunların sansürlenmesi veya silinmesini talep etti.
Rapor, şubat ayında Meta ve Alphabet'ten mahkeme celbiyle alınan belgelere dayanarak, bazı durumlarda FBI'ın 'bu hesapların kapatıldığından emin olmak için takipte bulunduğunu' belirtti.

ABD Dışişleri'nin Rusça Instagram hesabı Rusya yanlısı bulunmuş

FBI'ın Meta'ya ilettiği SBU listelerinden birinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Rusça Instagram hesabı şöyle tasvir edildi: "Savaşı teşvik ediyor, Ukrayna'daki olayları yanlış yansıtıyor, uluslararası hukuku ihlal ederek Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını haklı çıkaran içerik dağıtıyor."

Sansür listelerinin sadece birinde 5165 hesap yer alıyor

FBI'ın Facebook'a yaptığı bir başka sansür talebi, 5165 hesaptan oluşan bir liste içeriyordu.
CNN'in raporla ilgili haberinde, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'nın ABD Dışişleri Bakanlığı sayfasının silinmesi talebine uymamış göründüğü aktarıldı.

Twitter çalışanından 'ABD'li ve Kanadalı gazetecilerin hesapları' ikazı

Rapora göre Twitter'ın kıdemli bir çalışanı, FBI'a "Şirketimize gönderdiğiniz listelerden biri birkaç Amerikalı ve Kanadalı gazetecinin hesabını da içeriyor" diye uyaran e-posta yolladı.
Alphabet şirketine bağlı Google ve YouTube'a da 'Rusya yanlısı' olduğu iddia edilen hesapların sansürlenmesi talebiyle gidildi.

Google'ın siber güvenlik uzmanı: Sansür talep selinde boğulduk

Raporu yazan Komisyon üyelerine konuşan Google'ın siber güvenlik ekibinin üst düzey bir üyesi, 'şirketin içeriğin kaldırılmasına yönelik çok çeşitli talep selinin altında boğulduğunu, taleplerin esas olarak Ukrayna hükümeti, diğer Doğu Avrupa hükümetleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu'ndan geldiğini' söyledi.

Rapora göre anayasanın ihlali demek

Meclis Komisyonu raporunda, FBI'ın, SBU ile ortaklığı yoluyla ABD vatandaşlarının ABD Anayasası'nın 1. Değişiklik maddesinin garanti ettiği ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğine işaret edilirken, 'zaten Rusya bağlantılı aktörlerin sızdığı' iddia edilen ulusal güvenliğe potansiyel zarar verdiği ifade edildi.

Zelenskiy bile SBU'ya güvenmezken

Ukrayna istihbaratının sansür taleplerinin gerisindeki nedenlerin şaibeli olduğunu dile getiren raporda, geçen yaz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in SBU'da yürüttüğü tasfiyenin, teşkilatın başının kovulması ve çalışanlara karşı vatana ihanet suçlamasıyla yüzlerce ceza davası açılmasına yol açtığı hatırlatıldı.

FBI Direktörü'ne hesap soracaklar

Rapor, yarın FBI Direktörü Christopher Wray'in Meclis Yargı Komisyonu'na ifade vermesi öncesi yayımlandı.
CNN'e konuşan Komisyon'un bir danışmanı, paneldeki Cumhuriyetçi Partili milletvekillerinin, Wray'i, raporun içeriği hakkında sorgulamayı ve FBI'ın ifade özgürlüğüne müdahale ettiği suçlamasında bulunmayı planladıklarını söyledi.
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