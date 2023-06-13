https://sputniknews.com.tr/20230613/abd-baskani-bidena-yuzyilin-sucu-suclamasi-1072402254.html
ABD Başkanı Biden’a ‘yüzyılın suçu’ suçlaması
ABD Başkanı Biden’a ‘yüzyılın suçu’ suçlaması
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi Ronny Jackson, ABD Başkanı Joe Biden’i, Ukraynalı şirket Burisma’nın yönetimiyle olası ilişkileri... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T21:52+0300
2023-06-13T21:52+0300
2023-06-13T21:52+0300
dünya
hunter biden
joe biden
ronny jackson
yolsuzluk
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Jackson, Twitter paylaşımında, “FBI, Burisma'nın başkanı ile Joe Biden arasındaki konuşmaların ses kayıtlarına sahipse bunlar derhal kamuoyuna açıklanmalı! Bu yüzyılın suçu!” dedi.Jackson, Biden’in tüm ABD başkanları arasında 'en büyük suçlu' olduğunu kaydetti.19 Mayıs’ta Joe Biden’in oğlu Hunter Biden’in Ukrayna ve Çin’le bağlantılı milyonlarca dolarlık kazançlar ifşa edilmişti. Bir yıl önce Delaware’deki savcılar, Hunter Biden’ın Ukraynalı gaz şirketi Burisma’dan aldığı parayla ilgili belgeler talep etmişti.Wall Street Journal’in haberine göre, Hunter Biden 2014-2019 döneminde Burisma’dan her ay 50 bin dolar almıştı. Bu para, Rosemont Seneca Bohai LLC şirketinin hesabına yatıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230601/hunter-bidenin-bilgisayarindaki-10-bin-fotograf-web-sitesine-yuklendi-gercek-ve-seffaflik-icin-1071900159.html
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hunter biden, joe biden, ronny jackson, yolsuzluk
hunter biden, joe biden, ronny jackson, yolsuzluk
ABD Başkanı Biden’a ‘yüzyılın suçu’ suçlaması
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi Ronny Jackson, ABD Başkanı Joe Biden’i, Ukraynalı şirket Burisma’nın yönetimiyle olası ilişkileri nedeniyle 'yüzyılın suçunu' işlemekle suçladı.
Jackson, Twitter paylaşımında, “FBI, Burisma'nın başkanı ile Joe Biden arasındaki konuşmaların ses kayıtlarına sahipse bunlar derhal kamuoyuna açıklanmalı! Bu yüzyılın suçu!” dedi.
Jackson, Biden’in tüm ABD başkanları arasında 'en büyük suçlu' olduğunu kaydetti.
19 Mayıs’ta Joe Biden’in oğlu Hunter Biden’in Ukrayna ve Çin’le bağlantılı milyonlarca dolarlık kazançlar ifşa edilmişti. Bir yıl önce Delaware’deki savcılar, Hunter Biden’ın Ukraynalı gaz şirketi Burisma’dan aldığı parayla ilgili belgeler talep etmişti.
Wall Street Journal’in haberine göre, Hunter Biden 2014-2019 döneminde Burisma’dan her ay 50 bin dolar almıştı. Bu para, Rosemont Seneca Bohai LLC şirketinin hesabına yatıyordu.