https://sputniknews.com.tr/20230613/abd-baskani-bidena-yuzyilin-sucu-suclamasi-1072402254.html

ABD Başkanı Biden’a ‘yüzyılın suçu’ suçlaması

ABD Başkanı Biden’a ‘yüzyılın suçu’ suçlaması

ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi Ronny Jackson, ABD Başkanı Joe Biden’i, Ukraynalı şirket Burisma’nın yönetimiyle olası ilişkileri... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T21:52+0300

2023-06-13T21:52+0300

2023-06-13T21:52+0300

dünya

hunter biden

joe biden

ronny jackson

yolsuzluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1b/1055073505_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_38433b0b56663278cf9319037f814324.jpg

Jackson, Twitter paylaşımında, “FBI, Burisma'nın başkanı ile Joe Biden arasındaki konuşmaların ses kayıtlarına sahipse bunlar derhal kamuoyuna açıklanmalı! Bu yüzyılın suçu!” dedi.Jackson, Biden’in tüm ABD başkanları arasında 'en büyük suçlu' olduğunu kaydetti.19 Mayıs’ta Joe Biden’in oğlu Hunter Biden’in Ukrayna ve Çin’le bağlantılı milyonlarca dolarlık kazançlar ifşa edilmişti. Bir yıl önce Delaware’deki savcılar, Hunter Biden’ın Ukraynalı gaz şirketi Burisma’dan aldığı parayla ilgili belgeler talep etmişti.Wall Street Journal’in haberine göre, Hunter Biden 2014-2019 döneminde Burisma’dan her ay 50 bin dolar almıştı. Bu para, Rosemont Seneca Bohai LLC şirketinin hesabına yatıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230601/hunter-bidenin-bilgisayarindaki-10-bin-fotograf-web-sitesine-yuklendi-gercek-ve-seffaflik-icin-1071900159.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hunter biden, joe biden, ronny jackson, yolsuzluk