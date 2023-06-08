https://sputniknews.com.tr/20230608/twitter-dosyalarinda-yeni-perde-fbi-ukraynaya-sansur-faaliyetinde-yardimci-oldu-1072159243.html

Twitter Dosyaları'nda yeni perde: 'FBI, Ukrayna'ya sansür faaliyetinde yardımcı oldu'

Twitter Dosyaları'nda yeni perde: 'FBI, Ukrayna'ya sansür faaliyetinde yardımcı oldu'

Gazeteci Aaton Mate tarafından paylaşılan Twitter Dosyaları sızıntılarına göre ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU)... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T01:10+0300

2023-06-08T01:10+0300

2023-06-08T01:10+0300

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın geçen yıl sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra önceki yönetimde yaşanan usulsüzlüklere dair sızıntılarına bir yenisi eklendi.Musk'ın e-posta sızıntıları bu kez gazeteci Aaron Mate tarafından paylaşıldı. Sızıntılar, FBI'ın Ukrayna istihbaratının platformda 'dezenformasyon' yaydığı iddia edilen gazeteci ve kullanıcıların hesaplarını sansürleme çabasına destek olduğunu ortaya koydu.Buna göre ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Hukuk Ataşe Yardımcısı FBI Özel Ajanı Aleksandr Kobzanets, Mart 2022 tarihli bir e-postaya göre aralarında o dönem platformun güvenlik müdürü olan Yoel Roth'un da aralarında bulunduğu yöneticilere Twitter hesaplarının bir listesini gönderdi.E-postada, "Daha önce de belirtildiği üzere, Ukrayna Güvenlik Servisi'nden birkaç hafta içinde aldığım hesapların listesini ekliyorum. Bu hesapların SBU tarafından korku ve dezenformasyon yaydığından şüpheleniliyor. İncelemeniz ve değerlendirmeniz için" ifadeleri dikkat çekti.E-postada Kobzanets'in Twitter ile daha önce yapılan bir toplantıya da atıfta bulunarak 'Ukrayna'ya yardım konusunu görüşmek üzere' kendilerine zaman ayırdıkları için teşekkür ettiği görülüyor.'Listede toplamda 163 hesap var'FBI'ın Twitter'a ilettiği listede, TheGrayzone'da gazeteci olarak çalışan Mate gibi basın mensupları da yer alıyor. Listede ayrıca RIA Novosti'nin Rusça hesabı da dahil olmak üzere toplam 163 hesap bulunuyor.Listenin sonunda "Yukarıdakileri dikkate alarak enformasyon cephesindeki Rus saldırganlığını durdurmak için bu Twitter hesaplarını engelleme konusunda acil tedbirler almanızı ve kayıt sırasında belirtilen kullanıcı verilerini bize sağlamanızı rica ediyoruz. Mevcut etkileşim düzeyi için minnettarlığımızı ifade ediyoruz" denildi.Bununla birlikte Roth, aynı gün daha sonra Kobzanets'e gönderdiği bir e-postada Twitter'ın listedeki hesapları platformun kuralları çerçevesinde inceleyeceğini kaydetti. Roth, listenin resmi Rus hesaplar ve Amerikalı gazeteciler de dahil olmak üzere 'karışık' hesaplardan oluştuğunu ifade etti.Kobzanets daha sonra "Anlaşıldı" yanıtını verdi.Sızıntıya göre listedeki 163 hesaptan 34'ü askıya alındı, 20'si artık kullanılmıyor ve geri kalanı da aktif olmaya devam ediyor.'En bariz sansür talepleri arasında'E-postalar, Twitter'ın dezenformasyonla mücadele kisvesi altında sansür faaliyeti hükümet ve özel kuruluşlarla işbirliği yaptığı yönündeki Twitter Dosyaları olarak adlandırılan ifşaatın bir parçası olarak yayınlandı.Mate, FBI'ın Ukrayna istihbaratının talebi üzerine hesapları kapattırmak için Twitter ile ilişkiye geçmesinin 'Twitter Dosyaları'nda bugüne kadar ortaya çıkan en bariz sansür talepleri arasında yer aldığını' vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230310/twitter-dosyalari-ifsaatlarini-yayinlayan-gazeteciler-abd-kongresinde-savunma-yapti-1068093061.html

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