Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220826/facebookun-kurucusu-zuckerberg-bidenin-oglu-hakkindaki-haberi-sansurlediklerini-itiraf-etti-1060452693.html
Facebook'un kurucusu Zuckerberg, Biden'ın oğlu hakkındaki haberi sansürlediklerini itiraf etti
Facebook'un kurucusu Zuckerberg, Biden'ın oğlu hakkındaki haberi sansürlediklerini itiraf etti
Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2020 seçimleri döneminde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında çıkan bir haberi algoritmik... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T23:51+0300
2022-08-26T23:56+0300
dünya
mark zuckerberg
joe biden
hunter biden
meta
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053890720_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_67aca5cd7e97f47c3dabbee47a01bae1.jpg
Facebook'u da bünyesinde barındıran 'çatı şirket' Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Hunter Biden hakkındaki haberi sansürlediklerini söyledi.Zuckerberg'in Joe Rogan'ın podcast programında, 2020 seçim döneminde Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarında babasının konumunu iş anlaşmaları için kullandığına yönelik ortaya çıkan habere ilişkin yaptığı açıklamalar gündem oldu.O dönem Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), seçim sonuçlarını etkileyecek dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptığını belirten Zuckerberg, bu nedenle algoritmik olarak haberi sansürlediklerini söyledi.'Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu'Zuckerberg, "Bu kararın yanlış olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor. Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu" ifadesini kullandı.2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın çok fazla etkisi olduğuna işaret eden Zuckerberg, "FBI bize geldi ve ekibimizdekilere dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bizi özellikle bu haber konusunda uyarmadı ama bu haber de bağlam dahilindeydi" diye konuştu.'New York Post, Hunter Biden'ın bilgisayarını ortaya çıkarmıştı'New York Post gazetesi 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.Söz konusu haberin Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sansürlenmesi tepki çekmiş, Twitter'ın o dönemki CEO'su Jack Dorsey bu kararın hata olduğunu kabul etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220808/cnn-hunter-skandali-sagci-medya-hikayesinden-ibaret-degil-biden-yeniden-aday-olamayabilir--1059658025.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053890720_132:0:1200:801_1920x0_80_0_0_dc44713857785215747260632d245cd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mark zuckerberg, joe biden, hunter biden, meta, facebook
mark zuckerberg, joe biden, hunter biden, meta, facebook

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, Biden'ın oğlu hakkındaki haberi sansürlediklerini itiraf etti

23:51 26.08.2022 (güncellendi: 23:56 26.08.2022)
© REUTERS / Erin ScottMark Zuckerberg
Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© REUTERS / Erin Scott
Abone olTelegram
Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2020 seçimleri döneminde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında çıkan bir haberi algoritmik olarak sansürlediklerini itiraf etti.
Facebook'u da bünyesinde barındıran 'çatı şirket' Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Hunter Biden hakkındaki haberi sansürlediklerini söyledi.
Zuckerberg'in Joe Rogan'ın podcast programında, 2020 seçim döneminde Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarında babasının konumunu iş anlaşmaları için kullandığına yönelik ortaya çıkan habere ilişkin yaptığı açıklamalar gündem oldu.
O dönem Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), seçim sonuçlarını etkileyecek dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptığını belirten Zuckerberg, bu nedenle algoritmik olarak haberi sansürlediklerini söyledi.

'Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu'

Zuckerberg, "Bu kararın yanlış olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor. Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu" ifadesini kullandı.
2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın çok fazla etkisi olduğuna işaret eden Zuckerberg, "FBI bize geldi ve ekibimizdekilere dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bizi özellikle bu haber konusunda uyarmadı ama bu haber de bağlam dahilindeydi" diye konuştu.

'New York Post, Hunter Biden'ın bilgisayarını ortaya çıkarmıştı'

New York Post gazetesi 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.
Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.
Söz konusu haberin Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sansürlenmesi tepki çekmiş, Twitter'ın o dönemki CEO'su Jack Dorsey bu kararın hata olduğunu kabul etmişti.
Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
DÜNYA
CNN: Hunter skandalı sağcı medya hikayesinden ibaret değil, Biden yeniden aday olamayabilir
8 Ağustos, 16:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала