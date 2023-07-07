https://sputniknews.com.tr/20230707/beyaz-saray-abd-ukraynaya-misket-bombalarini-verecek-1073294601.html
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya misket bombası tedarik edecek
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya misket bombası tedarik edecek
ABD Başkanı Joe Biden idaresi, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası tedarik edeceğini duyurdu. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T22:10+0300
2023-07-07T22:10+0300
2023-07-07T22:11+0300
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ukrayna
misket bombası
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Misket bombalarının siviller için riskler taşıdığını kabul eden Beyaz Saray, bu yüzden bu kararı bugüne kadar ertelediklerini belirtti.Açıklamada, Ukrayna’nın misket bombalarını sadece kendi topraklarında kullanacağı ve kendi halkı için riskleri minimize edeceği iddia edildi.‘ABD, Ukrayna’nın ihtiyacı için mühimmat üretimini artırıyor’ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’ya silah sevkiyatları nedeniyle ülke içindeki mühimmat üretimini artırdıklarını belirtti.Sullivan, bugünkü basın toplantısında, “Ülke içindeki mühimmat üretimini artırıyoruz. Artık üretimde büyük artış görüyoruz" ifadesini kullandı.Danışmanın sözlerine göre, Washington’un amacı 'Ukrayna’yı silahsız bırakmamak.'
https://sputniknews.com.tr/20230707/avusturya-ukraynaya-misket-bombasi-gonderilmesine-karsiyiz-bati-kieve-dogru-yardim-saglamali-1073289804.html
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rusya, abd, ukrayna, misket bombası
rusya, abd, ukrayna, misket bombası
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya misket bombası tedarik edecek
22:10 07.07.2023 (güncellendi: 22:11 07.07.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden idaresi, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası tedarik edeceğini duyurdu.
Misket bombalarının siviller için riskler taşıdığını kabul eden Beyaz Saray, bu yüzden bu kararı bugüne kadar ertelediklerini belirtti.
Açıklamada, Ukrayna’nın misket bombalarını sadece kendi topraklarında kullanacağı ve kendi halkı için riskleri minimize edeceği iddia edildi.
‘ABD, Ukrayna’nın ihtiyacı için mühimmat üretimini artırıyor’
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’ya silah sevkiyatları nedeniyle ülke içindeki mühimmat üretimini artırdıklarını belirtti.
Sullivan, bugünkü basın toplantısında, “Ülke içindeki mühimmat üretimini artırıyoruz. Artık üretimde büyük artış görüyoruz" ifadesini kullandı.
Danışmanın sözlerine göre, Washington’un amacı 'Ukrayna’yı silahsız bırakmamak.'