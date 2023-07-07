https://sputniknews.com.tr/20230707/beyaz-saray-abd-ukraynaya-misket-bombalarini-verecek-1073294601.html

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya misket bombası tedarik edecek

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya misket bombası tedarik edecek

ABD Başkanı Joe Biden idaresi, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası tedarik edeceğini duyurdu. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T22:10+0300

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Misket bombalarının siviller için riskler taşıdığını kabul eden Beyaz Saray, bu yüzden bu kararı bugüne kadar ertelediklerini belirtti.Açıklamada, Ukrayna’nın misket bombalarını sadece kendi topraklarında kullanacağı ve kendi halkı için riskleri minimize edeceği iddia edildi.‘ABD, Ukrayna’nın ihtiyacı için mühimmat üretimini artırıyor’ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’ya silah sevkiyatları nedeniyle ülke içindeki mühimmat üretimini artırdıklarını belirtti.Sullivan, bugünkü basın toplantısında, “Ülke içindeki mühimmat üretimini artırıyoruz. Artık üretimde büyük artış görüyoruz" ifadesini kullandı.Danışmanın sözlerine göre, Washington’un amacı 'Ukrayna’yı silahsız bırakmamak.'

https://sputniknews.com.tr/20230707/avusturya-ukraynaya-misket-bombasi-gonderilmesine-karsiyiz-bati-kieve-dogru-yardim-saglamali-1073289804.html

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