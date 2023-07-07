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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/avusturya-ukraynaya-misket-bombasi-gonderilmesine-karsiyiz-bati-kieve-dogru-yardim-saglamali-1073289804.html
Avusturya: Ukrayna'ya misket bombası gönderilmesine karşıyız, Batı Kiev'e 'doğru yardım' sağlamalı
Avusturya: Ukrayna'ya misket bombası gönderilmesine karşıyız, Batı Kiev'e 'doğru yardım' sağlamalı
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, kullanılmaları halinde sivil nüfus üstünde uzun vadeli etkileri olabileceğinden Ukrayna’ya misket bombası... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T17:54+0300
2023-07-07T17:54+0300
ukrayna krizi
alexander schallenberg
avusturya
ukrayna
abd
misket bombası
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Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası göndermesi olasılığına ilişkin, “Tavrımız son derece açık. Avusturya, silahsızlanma sürecinin ön sıralarında yer alan ülkelerden birisi. Söz konusu silahlar ve mühimmatlar (misket bombası) uluslararası düzeyde yasaklılar, zira çalışma prensipleri ‘anti-personel mayınlarına’ benziyor. Misket bombaları yıllarca yayıldıkları yerlerde dururlar, bunu Ortadoğu’da gördük. Savaşların üstünden yıllar geçse de sivillere çok büyük zararlar vermeye devam ederler” açıklamasını yaptı.Misket bombaları ilk patlama anında binlerce küçük bombanın geniş bir alana yayılmasına yol açıyor. Bu nedenle 2008 pek çok ülke İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen bir konferansta misket bombalarının kullanımını ve stoklanmasını yasaklayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşmayı imzalamayan ülkeler de var.‘Batı, Ukrayna’ya yardım ederken gönderdiği nasıl bir sinyal gönderdiğini düşünmeli’Bununla beraber Avusturya Dışişleri Bakanı, Ukrayna’ya yardım etmeye bağlı olduklarını ancak Batı’nın Ukrayna’ya ‘doğru yardım sağlaması gerektiğini ve aldığı o ya da bu kararla nasıl bir sinyal gönderdiği üstünde iyice düşünmesi gerektiğine inandığını’ kaydetti.Beyaz Saray basın sözcüsü yardımcısı Andrew Bates, ABD yönetiminin Ukrayna’ya misket bombası tedarik etme konusunu değerlendirdiğini doğrulamıştı ancak bu konuda bir karara henüz varılmadığını kaydetmişti.Washington Post: Biden, Ukrayna’ya misket bombası gönderilmesine onay verdiBununla beraber Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya misket bombası gönderilmesini onayladığını yazdı. Gazetenin, Pentagon cephanesinden sağlanacağını yazdığı misket bombalarının Ukrayna’ya gönderilmesi kararının günün ilerleyen saatlerinde duyurulacağı belirtiliyor.
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alexander schallenberg, avusturya, ukrayna, abd, misket bombası

Avusturya: Ukrayna'ya misket bombası gönderilmesine karşıyız, Batı Kiev'e 'doğru yardım' sağlamalı

17:54 07.07.2023
© AAAvusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, kullanılmaları halinde sivil nüfus üstünde uzun vadeli etkileri olabileceğinden Ukrayna’ya misket bombası tedarik edilmesine karşı olduklarını belirtti. Schallenberg’in bu açıklaması, ABD yönetiminin, Ukrayna’ya misket bombası göndermeyi değerlendirdiğinin doğrulanmasını izledi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası göndermesi olasılığına ilişkin, “Tavrımız son derece açık. Avusturya, silahsızlanma sürecinin ön sıralarında yer alan ülkelerden birisi. Söz konusu silahlar ve mühimmatlar (misket bombası) uluslararası düzeyde yasaklılar, zira çalışma prensipleri ‘anti-personel mayınlarına’ benziyor. Misket bombaları yıllarca yayıldıkları yerlerde dururlar, bunu Ortadoğu’da gördük. Savaşların üstünden yıllar geçse de sivillere çok büyük zararlar vermeye devam ederler” açıklamasını yaptı.
Misket bombaları ilk patlama anında binlerce küçük bombanın geniş bir alana yayılmasına yol açıyor. Bu nedenle 2008 pek çok ülke İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen bir konferansta misket bombalarının kullanımını ve stoklanmasını yasaklayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşmayı imzalamayan ülkeler de var.

‘Batı, Ukrayna’ya yardım ederken gönderdiği nasıl bir sinyal gönderdiğini düşünmeli’

Bununla beraber Avusturya Dışişleri Bakanı, Ukrayna’ya yardım etmeye bağlı olduklarını ancak Batı’nın Ukrayna’ya ‘doğru yardım sağlaması gerektiğini ve aldığı o ya da bu kararla nasıl bir sinyal gönderdiği üstünde iyice düşünmesi gerektiğine inandığını’ kaydetti.
Beyaz Saray basın sözcüsü yardımcısı Andrew Bates, ABD yönetiminin Ukrayna’ya misket bombası tedarik etme konusunu değerlendirdiğini doğrulamıştı ancak bu konuda bir karara henüz varılmadığını kaydetmişti.

Washington Post: Biden, Ukrayna’ya misket bombası gönderilmesine onay verdi

Bununla beraber Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya misket bombası gönderilmesini onayladığını yazdı. Gazetenin, Pentagon cephanesinden sağlanacağını yazdığı misket bombalarının Ukrayna’ya gönderilmesi kararının günün ilerleyen saatlerinde duyurulacağı belirtiliyor.
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