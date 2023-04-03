https://sputniknews.com.tr/20230403/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-oldu-1069088624.html
Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi oldu
Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi oldu
Polonya, MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya teslim edildiğini açıkladı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T10:20+0300
2023-04-03T10:20+0300
2023-04-03T10:47+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
mig-29
savaş uçağı
teslimat
nato
avrupa
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Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz, yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya çok sayıda MiG-29 savaş uçağı teslim ettiğini duyurdu.Przydacz, RMF FM kanalına verdiği demeçte, "Bildiğim kadarıyla birkaç MiG-29 savaş uçağı çoktan gönderildi" ifadelerini kullandı. Mart ayının ortalarında konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını, Kiev'in giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurgulamıştı.1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor. MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.Zelenskiy'den Varşova'ya ziyaret Polonya ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in çarşamba günü Varşova'ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230316/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-olacak--1068352156.html
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polonya, ukrayna, mig-29, savaş uçağı, teslimat, nato, avrupa
polonya, ukrayna, mig-29, savaş uçağı, teslimat, nato, avrupa
Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi oldu
10:20 03.04.2023 (güncellendi: 10:47 03.04.2023) Abone ol
Polonya, MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya teslim edildiğini açıkladı.
Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz, yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya çok sayıda MiG-29 savaş uçağı teslim ettiğini duyurdu.
Przydacz, RMF FM kanalına verdiği demeçte, "Bildiğim kadarıyla birkaç MiG-29 savaş uçağı çoktan gönderildi" ifadelerini kullandı.
Mart ayının ortalarında konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını, Kiev'in giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurgulamıştı.
1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor. MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.
Zelenskiy'den Varşova'ya ziyaret
Polonya ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in çarşamba günü Varşova'ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.