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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-oldu-1069088624.html
Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi oldu
Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi oldu
Polonya, MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya teslim edildiğini açıkladı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T10:20+0300
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ukrayna krizi
polonya
ukrayna
mig-29
savaş uçağı
teslimat
nato
avrupa
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Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz, yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya çok sayıda MiG-29 savaş uçağı teslim ettiğini duyurdu.Przydacz, RMF FM kanalına verdiği demeçte, "Bildiğim kadarıyla birkaç MiG-29 savaş uçağı çoktan gönderildi" ifadelerini kullandı. Mart ayının ortalarında konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını, Kiev'in giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurgulamıştı.1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor. MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.Zelenskiy'den Varşova'ya ziyaret Polonya ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in çarşamba günü Varşova'ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230316/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-olacak--1068352156.html
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polonya, ukrayna, mig-29, savaş uçağı, teslimat, nato, avrupa
polonya, ukrayna, mig-29, savaş uçağı, teslimat, nato, avrupa

Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi oldu

10:20 03.04.2023 (güncellendi: 10:47 03.04.2023)
© Sputnik / Ramil Sitdikov /  / Multimedya arşivine gidinMiG uçaklarını üreten uçak fabrikası
MiG uçaklarını üreten uçak fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov /
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Polonya, MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya teslim edildiğini açıkladı.
Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz, yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya çok sayıda MiG-29 savaş uçağı teslim ettiğini duyurdu.
Przydacz, RMF FM kanalına verdiği demeçte, "Bildiğim kadarıyla birkaç MiG-29 savaş uçağı çoktan gönderildi" ifadelerini kullandı.
Mart ayının ortalarında konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını, Kiev'in giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurgulamıştı.
1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor. MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

Zelenskiy'den Varşova'ya ziyaret

Polonya ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in çarşamba günü Varşova'ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.
MiG-29 avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi olacak
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