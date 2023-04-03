https://sputniknews.com.tr/20230403/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-oldu-1069088624.html

Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi oldu

Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi oldu

Polonya, MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya teslim edildiğini açıkladı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T10:20+0300

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2023-04-03T10:47+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

mig-29

savaş uçağı

teslimat

nato

avrupa

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Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz, yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya çok sayıda MiG-29 savaş uçağı teslim ettiğini duyurdu.Przydacz, RMF FM kanalına verdiği demeçte, "Bildiğim kadarıyla birkaç MiG-29 savaş uçağı çoktan gönderildi" ifadelerini kullandı. Mart ayının ortalarında konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını, Kiev'in giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurgulamıştı.1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor. MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.Zelenskiy'den Varşova'ya ziyaret Polonya ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in çarşamba günü Varşova'ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230316/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-olacak--1068352156.html

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