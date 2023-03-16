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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-olacak--1068352156.html
Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi olacak
Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi olacak
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ileriki günlerde Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını söyledi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T16:45+0300
2023-03-16T16:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
andrzej duda
rusya
mig-29
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Duda, Ukrayna'nın uçak talepleri devam ederken, ülkesinin Kiev'e vereceği desteğe ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını kaydeden Duda, Ukrayna'nın giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurguladı. Duda, Sovyet yapımı savaş uçaklarından 4'ünün ileriki günlerde Ukrayna'ya teslim edileceğini, geri kalanların ise kontrol edildikten sonra iletileceğini dile getirdi. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor. MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.
ukrayna
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ukrayna, polonya, andrzej duda, rusya, mig-29
ukrayna, polonya, andrzej duda, rusya, mig-29

Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi olacak

16:45 16.03.2023
© AAMiG-29 avcı uçağı
MiG-29 avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ileriki günlerde Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını söyledi.
Duda, Ukrayna'nın uçak talepleri devam ederken, ülkesinin Kiev'e vereceği desteğe ilişkin açıklama yaptı.
Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını kaydeden Duda, Ukrayna'nın giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurguladı.
Duda, Sovyet yapımı savaş uçaklarından 4'ünün ileriki günlerde Ukrayna'ya teslim edileceğini, geri kalanların ise kontrol edildikten sonra iletileceğini dile getirdi.
1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor. MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.
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