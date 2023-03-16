https://sputniknews.com.tr/20230316/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-olacak--1068352156.html

Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi olacak

Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi olacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ileriki günlerde Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını söyledi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T16:45+0300

2023-03-16T16:45+0300

2023-03-16T16:45+0300

ukrayna krizi

ukrayna

polonya

andrzej duda

rusya

mig-29

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Duda, Ukrayna'nın uçak talepleri devam ederken, ülkesinin Kiev'e vereceği desteğe ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını kaydeden Duda, Ukrayna'nın giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurguladı. Duda, Sovyet yapımı savaş uçaklarından 4'ünün ileriki günlerde Ukrayna'ya teslim edileceğini, geri kalanların ise kontrol edildikten sonra iletileceğini dile getirdi. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor. MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

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ukrayna, polonya, andrzej duda, rusya, mig-29