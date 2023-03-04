https://sputniknews.com.tr/20230304/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-500e-yakin-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1067806091.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 500'e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 500'e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk yönündeki operasyonlarda Ukraynalı 500’e yakın askeri etkisiz hale getirdiğini duyurdu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T15:28+0300

2023-03-04T15:28+0300

2023-03-04T15:28+0300

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ukrayna

ukrayna krizi

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donetsk

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birimlerinin hava ve topçu destekli aktif operasyonları sırasında 490’a yakın Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi” denilerek, Rus birliklerinin bu yönde 1 tank, 3 zırhlı piyade aracı, 4 kamyonet, 2 adet Msta-B obüs, 3 adet D-30, 1 adet D-20 ve Amerikan yapımı bir M777 obüsünün imha edildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamaya göre, Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birimleri Novoselovskiy (Lugansk Halk Cumhuriyeti), Gryanikovka, Timkovka ve Tabayevka (Harkov bölgesi) bölgelerindeki Ukrayna güçlerine ağır darbe indirerek 90'dan fazla Ukraynalı asker, 1 tank ve 6 askeri aracı imha etti.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birimlerinin Yampolovka (Donetsk Halk Cumhuriyeti), Çervonopopovka ve Kuzmino (LHC) bölgelerindeki saldırılarında 150’ye yakın Ukraynalı asker, 2 piyade savaş aracı, 5 zırhlı araç ve 1 Grad çoklu roketatar sistemi imha edildi.Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde, Doğu Askeri Grubu'nun hava ve topçu birimlerinin Vodyanıy, Uhledar, Novopol (DHC), Şerbakov ve Kamenskiy (Zaporojye bölgesi) bölgelerinde Ukrayna ordusu birimlerine yönelik saldırılarında 80’den fazla asker, 1 tank, 2 piyade savaş aracı, 3 kamyonet ve 2 adet D-20 obüsü yok edildi.Herson yönündeki operasyonlarda Rus ordusu, Ukraynalı 70'in üzerinde asker, 20 askeri araç, 1 adet D-30 ve Amerikan yapımı M777 obüsünü imha etti.Rus ordu gruplarının taktik uçakları, füze ve topçu birimleri tarafından açılan ateşle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 197 bölgede atış mevzilerinde konuşlanan 83 topçu birimi, insan gücü ve askeri teçhizatı yok edildi. Ayrıca, savaş uçakları Ukrayna’ya ait 2 Mi-8 helikopterini düşürürken, hava savunma sistemleri bir Mi-8 helikopteri ve 11 insansız hava aracını imha etti.

https://sputniknews.com.tr/20230304/ukrayna-eski-bassavcisi-artyomovsktan-cekilme-emri-aldik-1067804193.html

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