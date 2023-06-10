https://sputniknews.com.tr/20230610/volodin-ab-ulkeleri-rusyaya-karsi-savasiyor-1072252570.html

Volodin: AB ülkeleri Rusya'ya karşı savaşıyor

Volodin: AB ülkeleri Rusya'ya karşı savaşıyor

Duma Başkanı Volodin, AB liderlerinin Rusya'ya karşı savaşla hiçbir ilgileri yokmuş gibi davrandıklarını ifade etti. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T10:29+0300

2023-06-10T10:29+0300

2023-06-10T10:29+0300

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya karşı savaştığını, askeri teçhizatlarının Rusya topraklarındaki terör saldırılarında kullanıldığını ve bu ülkelerin liderlerinin ise bununla hiçbir ilgileri yokmuş gibi davrandıklarını belirtti.Volodin, “AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor. Kiev rejimi militanlarının eline geçen askeri teçhizat ve silahlar, Rusya Federasyonu topraklarına yönelik terör saldırılarında, sivillere yönelik saldırılarda kullanılıyor. Ama aynı zamanda, Avrupa devletlerinin liderleri, sanki Zelenskiy ve ekibi bu silahları onların bilgileri dışında kullanıyormuş gibi, bununla hiçbir ilgileri yokmuş gibi davranıyorlar” ifadelerini kullandı.Volodin, Avrupa ülkelerinin liderlerinin ‘bu kanlı suçları kınamak yerine’ Rusya'ya karşı yaptırımları tartışmayı tercih ettiklerini belirterek, “Bu çifte standarttan başka bir şey değil. Avrupalı bürokratlar bunları daha önce olduğu gibi şimdi de ülkemize karşı kullanıyorlar" ifadelerine yer verdi.Yaptırımlardan en fazla etkilenenlerin Avrupa devletleri ve vatandaşlarının olduğuna vurgu yapan Volodin, "Geçen yıl, AB kurulduğu günden bu yanaki en yüksek enflasyon kaydedildi ve şimdi euro bölgesi resmi bir durgunluğa girdi, üst üste ikinci çeyrekte GSYİH düşüyor" diye ekledi.Yaptırımların Rusya’nın gelişimini engellemeye yönelik etkili bir araç olmaktan çıktığını belirten Volodin, şöyle devam etti:

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