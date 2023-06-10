https://sputniknews.com.tr/20230610/ukrayna-birlikleri-herson-bolgesindeki-tahliye-noktasini-vurdu-bir-kadin-oldu-1072251341.html
Ukrayna birlikleri Herson bölgesindeki tahliye noktasını vurdu: Bir kadın öldü
Ukrayna birlikleri Herson bölgesindeki tahliye noktasını vurdu: Bir kadın öldü
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna birliklerinin geçici barınma merkezine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T09:45+0300
2023-06-10T09:45+0300
2023-06-10T09:45+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
vladimir saldo
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Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesinde bulunan Arabat Dili’ndeki geçici barınma noktasına düzenlediği füze saldırısı sonucunda bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.Saldo, "Sabah saat beş civarında, denizaşırı savaş suçluları, Arabat Dili’nde insanların geçici olarak barındığı noktalara saldırmaya devam etti. Saldırıda, İngiliz Storm Shadow füzeleri kullanıldı" ifadelerini kullandı.Saldo ayrıca, Jelezniy Liman yerleşimine yönelik yoğun bombardımanın geceden bu yana devam ettiğini, ‘Pozitif’ adlı otelin yıkıldığını kaydetti.
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herson, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir saldo, rusya, ölü
herson, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir saldo, rusya, ölü
Ukrayna birlikleri Herson bölgesindeki tahliye noktasını vurdu: Bir kadın öldü
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Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna birliklerinin geçici barınma merkezine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesinde bulunan Arabat Dili’ndeki geçici barınma noktasına düzenlediği füze saldırısı sonucunda bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.
Saldo, "Sabah saat beş civarında, denizaşırı savaş suçluları, Arabat Dili’nde insanların geçici olarak barındığı noktalara saldırmaya devam etti. Saldırıda, İngiliz Storm Shadow füzeleri kullanıldı" ifadelerini kullandı.
Saldo ayrıca, Jelezniy Liman yerleşimine yönelik yoğun bombardımanın geceden bu yana devam ettiğini, ‘Pozitif’ adlı otelin yıkıldığını kaydetti.