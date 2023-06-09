https://sputniknews.com.tr/20230609/abdnin-rusyayi-teror-destekcisi-olarak-ilan-etme-cabalari-dikkatleri-baska-yone-cekme-girisimi-1072245001.html

'ABD'nin Rusya'yı terör destekçisi olarak ilan etme çabaları, dikkatleri başka yöne çekme girişimi'

'ABD'nin Rusya'yı terör destekçisi olarak ilan etme çabaları, dikkatleri başka yöne çekme girişimi'

Rusya parlamentosu milletvekili Adalbi Şhagoşev, Rusya'nın terörü destekleyen ülkeler listesine dahil edilmesi tasarısının, dikkatleri terörün ana sponsoru... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T23:59+0300

2023-06-09T23:59+0300

2023-06-09T23:59+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

terör

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Adalbi Şhagoşev, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya'yı ABD'de terörü destekleyen ülkeler listesine dahil etme tasarısının dikkatleri terör örgütlerinin kurucusu ve ana sponsoru olan ABD'den başka yöne çekmeyi amaçladığını söyledi.Şhagoşev, “ABD'de Rusya'nın terörizme sponsorluğundan her bahsedildiğinde, bu, dikkatleri artık nesnel bir gerçeklik haline gelen ve terörizmin ana sponsoru olan ABD'den uzaklaştırma çabasıdır. ABD aynı zamanda en büyük terör örgütlerinin de kurucusudur” dedi.Şhagoşev, Avrupa ve Ortadoğu topraklarında modern tarihin tüm son savaşlarının ABD’nin eseri olduğunu vurguladı.Avrupa gaz altyapısını baltalayan sabotaj ve terör saldırılarının hazırlanması ve yürütülmesinin ABD’ye ‘terörün tek ve rakipsiz destekçisi’ unvanı verilmesi için yeterli olduğunu vurgu yapan Şhagoşev, ABD'nin bu tür yasa tasarıları ile dünya toplumunu kendi ‘vahşetlerinden’ uzaklaştırmak istediğini kaydetti.Daha önce ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, Rusya'nın 'terör destekçisi ülkeler' listesine dahil edilmesi için bir yasa tasarısı sunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230516/blinkendan-rusyayi-teror-destekcisi-ulke-ilan-edebilecekleri-sinyali-olur-mu-olur-1071189756.html

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