https://sputniknews.com.tr/20230516/blinkendan-rusyayi-teror-destekcisi-ulke-ilan-edebilecekleri-sinyali-olur-mu-olur-1071189756.html
Blinken'dan Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan edebilecekleri sinyali: 'Olur mu olur'
Blinken'dan Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan edebilecekleri sinyali: 'Olur mu olur'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatör Lindsey Graham'ın Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' olarak tanınıp tanınmama ihtimaline dair soruya yanıt vererek... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T22:22+0300
2023-05-16T22:22+0300
2023-05-16T22:22+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
terör
ukrayna
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' olarak tanınması ihtimalini göz ardı etmedikleri mesajını verdi.Senato'daki Tahsisat Komisyonu oturumunda Senatör Lindsey Graham'ın, Başkan Joe Biden yönetiminin böyle bir niyeti olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt veren Blinken, "Olur mu olur" diye konuştu.Graham, yaptığı açıklamada Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' olarak tanınmasının Çin'i Rusya'ya Ukrayna'da kullanabileceği ölümcül yardım sağlama ihtimalinden caydırabileceğini savundu.ABD tarafından 'terör destekçisi' addedilen ülkeler, dış yardım sınırlamaları, silah satışlarının yasaklanması ve çeşitli mali kısıtlamalar da dahil olmak üzere katı yaptırımlara tabi.ABD halihazırda Küba, Kuzey Kore, İran ve Suriye'yi terör destekçisi ülke olarak tanımlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/rusya-abd-ve-nato-orta-asyayi-sinirlarimizi-tehdit-icin-sicrama-tahtasina-donusturme-cabasinda---1071156803.html
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rusya, abd, terör, ukrayna, antony blinken
rusya, abd, terör, ukrayna, antony blinken
Blinken'dan Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan edebilecekleri sinyali: 'Olur mu olur'
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatör Lindsey Graham'ın Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' olarak tanınıp tanınmama ihtimaline dair soruya yanıt vererek "Olur mu olur" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' olarak tanınması ihtimalini göz ardı etmedikleri mesajını verdi.
Senato'daki Tahsisat Komisyonu oturumunda Senatör Lindsey Graham'ın, Başkan Joe Biden yönetiminin böyle bir niyeti olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt veren Blinken, "Olur mu olur" diye konuştu.
Graham, yaptığı açıklamada Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' olarak tanınmasının Çin'i Rusya'ya Ukrayna'da kullanabileceği ölümcül yardım sağlama ihtimalinden caydırabileceğini savundu.
ABD tarafından 'terör destekçisi' addedilen ülkeler, dış yardım sınırlamaları, silah satışlarının yasaklanması ve çeşitli mali kısıtlamalar da dahil olmak üzere katı yaptırımlara tabi.
ABD halihazırda Küba, Kuzey Kore, İran ve Suriye'yi terör destekçisi ülke olarak tanımlıyor.