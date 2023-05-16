https://sputniknews.com.tr/20230516/blinkendan-rusyayi-teror-destekcisi-ulke-ilan-edebilecekleri-sinyali-olur-mu-olur-1071189756.html

Blinken'dan Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan edebilecekleri sinyali: 'Olur mu olur'

Blinken'dan Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan edebilecekleri sinyali: 'Olur mu olur'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatör Lindsey Graham'ın Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' olarak tanınıp tanınmama ihtimaline dair soruya yanıt vererek... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T22:22+0300

2023-05-16T22:22+0300

2023-05-16T22:22+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

terör

ukrayna

antony blinken

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' olarak tanınması ihtimalini göz ardı etmedikleri mesajını verdi.Senato'daki Tahsisat Komisyonu oturumunda Senatör Lindsey Graham'ın, Başkan Joe Biden yönetiminin böyle bir niyeti olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt veren Blinken, "Olur mu olur" diye konuştu.Graham, yaptığı açıklamada Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' olarak tanınmasının Çin'i Rusya'ya Ukrayna'da kullanabileceği ölümcül yardım sağlama ihtimalinden caydırabileceğini savundu.ABD tarafından 'terör destekçisi' addedilen ülkeler, dış yardım sınırlamaları, silah satışlarının yasaklanması ve çeşitli mali kısıtlamalar da dahil olmak üzere katı yaptırımlara tabi.ABD halihazırda Küba, Kuzey Kore, İran ve Suriye'yi terör destekçisi ülke olarak tanımlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230516/rusya-abd-ve-nato-orta-asyayi-sinirlarimizi-tehdit-icin-sicrama-tahtasina-donusturme-cabasinda---1071156803.html

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