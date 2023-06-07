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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/kahovka-barajinin-ukraynanin-saldirisiyla-yikilmasi-ardindan-hersonda-acil-durum-ilan-edildi-1072124777.html
Kahovka Barajı’nın Ukrayna’nın saldırısıyla yıkılması ardından Herson’da acil durum ilan edildi
Kahovka Barajı’nın Ukrayna’nın saldırısıyla yıkılması ardından Herson’da acil durum ilan edildi
Ukrayna’dan referandumla ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesinde, Kahovka Barajı’nın Kiev güçlerinin saldırıları yüzünden kısmen tahrip olması... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T11:55+0300
2023-06-07T12:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
novaya kahovka
baraj
hidroelektrik santrali
dinyeper nehri
saldırı
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Herson bölgesinin acil durum servislerinin yetkilileri, bölgede su baskınları nedeniyle acil durum ilan edildiğini belirtti. Bölgede acil durum ilan edilmesi, Dinyeper Nehri üstünde yer alan Kahovka Barajı’nın Ukrayna güçlerinin saldırılarıyla kısmen yıkılması nedeniyle su seviyesinin yükselmesini izliyor.Baraj suyu yüzünden başlayan selde 15 ayrı yerleşim yerinde 2 bin 700 evin sular altında kaldığı belirtiliyor. Dinyeper Nehri kıyısındaki bu yerleşimlerden şimdiye dek bin 300 kişi tahliye edildi.Kremlin, Kahovka Barajı’nın yıkılmasını, Ukrayna’nın gerçekleştirdiği kasıtlı bir sabotaj olarak tanımlıyor. Ukrayna bu suçlamayı reddediyor.Rus soruşturmacılar ise barajda yaşananlarla ilgili terör eylemi maddesi üstünden soruşturma başlattı.Yerel idarecilere göre su baskınları nedeniyle can kaybı yaşanmadı fakat yedi kişi kayıplara karışmış durumda. Bununla beraber barajın yer aldığı Novaya Kahovka kentinin yerel idarecisi Vladimir Leontyev, dün 12 metreye kadar yükselen su seviyesinin yerleşim yerinde 35 santimetreye düştüğünü belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230606/rusya-santralin-tahribati-ile-ilgili-uyarilarimizin-dikkate-alinmamasindan-uzuntu-duyuyoruz-1072107745.html
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kahovka barajı, baraj saldırısı, sular altında kaldı, rusya ukrayna baraj
kahovka barajı, baraj saldırısı, sular altında kaldı, rusya ukrayna baraj

Kahovka Barajı’nın Ukrayna’nın saldırısıyla yıkılması ardından Herson’da acil durum ilan edildi

11:55 07.06.2023 (güncellendi: 12:00 07.06.2023)
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOVKahovka Barajı
Kahovka Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOV
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Ukrayna’dan referandumla ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesinde, Kahovka Barajı’nın Kiev güçlerinin saldırıları yüzünden kısmen tahrip olması ve pek çok yerleşim yerinin sular altında kalması nedeniyle acil durum ilan edildi.
Herson bölgesinin acil durum servislerinin yetkilileri, bölgede su baskınları nedeniyle acil durum ilan edildiğini belirtti. Bölgede acil durum ilan edilmesi, Dinyeper Nehri üstünde yer alan Kahovka Barajı’nın Ukrayna güçlerinin saldırılarıyla kısmen yıkılması nedeniyle su seviyesinin yükselmesini izliyor.
Baraj suyu yüzünden başlayan selde 15 ayrı yerleşim yerinde 2 bin 700 evin sular altında kaldığı belirtiliyor. Dinyeper Nehri kıyısındaki bu yerleşimlerden şimdiye dek bin 300 kişi tahliye edildi.
Rusya ordusu - Kahovka Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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Kremlin, Kahovka Barajı’nın yıkılmasını, Ukrayna’nın gerçekleştirdiği kasıtlı bir sabotaj olarak tanımlıyor. Ukrayna bu suçlamayı reddediyor.
Rus soruşturmacılar ise barajda yaşananlarla ilgili terör eylemi maddesi üstünden soruşturma başlattı.
Yerel idarecilere göre su baskınları nedeniyle can kaybı yaşanmadı fakat yedi kişi kayıplara karışmış durumda. Bununla beraber barajın yer aldığı Novaya Kahovka kentinin yerel idarecisi Vladimir Leontyev, dün 12 metreye kadar yükselen su seviyesinin yerleşim yerinde 35 santimetreye düştüğünü belirtti.
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