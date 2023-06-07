https://sputniknews.com.tr/20230607/kahovka-barajinin-ukraynanin-saldirisiyla-yikilmasi-ardindan-hersonda-acil-durum-ilan-edildi-1072124777.html

Kahovka Barajı’nın Ukrayna’nın saldırısıyla yıkılması ardından Herson’da acil durum ilan edildi

Kahovka Barajı’nın Ukrayna’nın saldırısıyla yıkılması ardından Herson’da acil durum ilan edildi

Ukrayna’dan referandumla ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesinde, Kahovka Barajı’nın Kiev güçlerinin saldırıları yüzünden kısmen tahrip olması... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T11:55+0300

2023-06-07T11:55+0300

2023-06-07T12:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

novaya kahovka

baraj

hidroelektrik santrali

dinyeper nehri

saldırı

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Herson bölgesinin acil durum servislerinin yetkilileri, bölgede su baskınları nedeniyle acil durum ilan edildiğini belirtti. Bölgede acil durum ilan edilmesi, Dinyeper Nehri üstünde yer alan Kahovka Barajı’nın Ukrayna güçlerinin saldırılarıyla kısmen yıkılması nedeniyle su seviyesinin yükselmesini izliyor.Baraj suyu yüzünden başlayan selde 15 ayrı yerleşim yerinde 2 bin 700 evin sular altında kaldığı belirtiliyor. Dinyeper Nehri kıyısındaki bu yerleşimlerden şimdiye dek bin 300 kişi tahliye edildi.Kremlin, Kahovka Barajı’nın yıkılmasını, Ukrayna’nın gerçekleştirdiği kasıtlı bir sabotaj olarak tanımlıyor. Ukrayna bu suçlamayı reddediyor.Rus soruşturmacılar ise barajda yaşananlarla ilgili terör eylemi maddesi üstünden soruşturma başlattı.Yerel idarecilere göre su baskınları nedeniyle can kaybı yaşanmadı fakat yedi kişi kayıplara karışmış durumda. Bununla beraber barajın yer aldığı Novaya Kahovka kentinin yerel idarecisi Vladimir Leontyev, dün 12 metreye kadar yükselen su seviyesinin yerleşim yerinde 35 santimetreye düştüğünü belirtti.

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ukrayna

rusya

novaya kahovka

dinyeper nehri

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kahovka barajı, baraj saldırısı, sular altında kaldı, rusya ukrayna baraj