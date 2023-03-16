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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/beyaz-saray-ukraynaya-f-16-gondermeyi-dusunmuyoruz-1068360787.html
Beyaz Saray: Ukrayna'ya F-16 göndermeyi düşünmüyoruz
Beyaz Saray: Ukrayna'ya F-16 göndermeyi düşünmüyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Polonya'nın Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları sağlanması kararının ABD'nin bu... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T20:24+0300
2023-03-16T20:24+0300
ukrayna krizi
abd
f-16
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladıKirby, “Bu bizim F-16’lara ilişkin planlarımızı değiştirmiyor. Şu anda düşünülmüyor” dedi.Daha önce, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova’nın 4 ila 6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebileceğini ifade etmişti.
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abd, f-16, vladimir zelenskiy
abd, f-16, vladimir zelenskiy

Beyaz Saray: Ukrayna'ya F-16 göndermeyi düşünmüyoruz

20:24 16.03.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Polonya'nın Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları sağlanması kararının ABD'nin bu ülkeye F-16'ları tedarik etme olasılığına ilişkin planlarını değiştirmediğini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı
Kirby, “Bu bizim F-16’lara ilişkin planlarımızı değiştirmiyor. Şu anda düşünülmüyor” dedi.
Daha önce, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova’nın 4 ila 6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebileceğini ifade etmişti.
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