https://sputniknews.com.tr/20230316/beyaz-saray-ukraynaya-f-16-gondermeyi-dusunmuyoruz-1068360787.html
Beyaz Saray: Ukrayna'ya F-16 göndermeyi düşünmüyoruz
Beyaz Saray: Ukrayna'ya F-16 göndermeyi düşünmüyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Polonya'nın Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları sağlanması kararının ABD'nin bu... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T20:24+0300
2023-03-16T20:24+0300
2023-03-16T20:24+0300
ukrayna krizi
abd
f-16
vladimir zelenskiy
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladıKirby, “Bu bizim F-16’lara ilişkin planlarımızı değiştirmiyor. Şu anda düşünülmüyor” dedi.Daha önce, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova’nın 4 ila 6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebileceğini ifade etmişti.
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abd, f-16, vladimir zelenskiy
abd, f-16, vladimir zelenskiy
Beyaz Saray: Ukrayna'ya F-16 göndermeyi düşünmüyoruz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Polonya'nın Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları sağlanması kararının ABD'nin bu ülkeye F-16'ları tedarik etme olasılığına ilişkin planlarını değiştirmediğini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı
Kirby, “Bu bizim F-16’lara ilişkin planlarımızı değiştirmiyor. Şu anda düşünülmüyor” dedi.
Daha önce, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova’nın 4 ila 6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebileceğini ifade etmişti.