https://sputniknews.com.tr/20230606/ukrayna-rusyanin-denetimindeki-novaya-kahovka-barajina-saldirdi-su-baskinlari-basladi-1072069500.html
Ukrayna, Rusya’nın denetimindeki Novaya Kahovka barajına saldırdı, su baskınları başladı
Ukrayna, Rusya’nın denetimindeki Novaya Kahovka barajına saldırdı, su baskınları başladı
Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesinde yer alan Novaya Kahovka barajının, Kiev güçlerinin havan topu saldırıları... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T10:44+0300
2023-06-06T10:44+0300
2023-06-06T11:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
baraj
havan topu
herson
novaya kahovka
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Rusya’nın denetimindeki Novaya Kahovka kentinin idarecisi Vladimir Leontyev, yerleşim yeriyle aynı isimdeki barajın üst kısmının Ukrayna tarafının saldırıları yüzünden tahrip olduğunu belirtti.Leontyev, barajın su biriken kısmında tahribat olmadığını ancak su seviyesinin yükseldiğini ve bazı yerlerde su baskınları yaşandığını kaydetti.Novaya Kahovka idarecisi, bu nedenle barajın üstünde yer aldığı Dnepr Nehri kıyısında yer alan 300 evde yaşayanların tahliye edilmeye başladığını söyledi.Bununla beraber Leontyev, Novaya Kahovka hidroelektrik santraline düzenlenen saldırı yüzünden nüfusun büyük bir kısmının tahliye altında olmadığını kaydetti.Baraja düzenlenen saldırı, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına karşı saldırıya geçtiği bir döneme denk geliyor. Ancak Ukrayna, baraja kendisinin saldırı düzenlediğini reddediyor.Dnepr Nehri üstünde yer alan ve kısmen beton kısmen de topraktan yapılan Novaya Kahovka hidroelektrik santrali, Sovyetler döneminde 1956’da inşa edildi.
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rusya, ukrayna, baraj, havan topu, herson, novaya kahovka
rusya, ukrayna, baraj, havan topu, herson, novaya kahovka
Ukrayna, Rusya’nın denetimindeki Novaya Kahovka barajına saldırdı, su baskınları başladı
10:44 06.06.2023 (güncellendi: 11:00 06.06.2023) Abone ol
Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesinde yer alan Novaya Kahovka barajının, Kiev güçlerinin havan topu saldırıları yüzünden kısmen tahrip olduğu belirtildi. Barajın üstünde yer aldığı Dnepr Nehri kıyısında yer alan yerleşim yerleri tahliye ediliyor.
Rusya’nın denetimindeki Novaya Kahovka kentinin idarecisi Vladimir Leontyev, yerleşim yeriyle aynı isimdeki barajın üst kısmının Ukrayna tarafının saldırıları yüzünden tahrip olduğunu belirtti.
Leontyev, barajın su biriken kısmında tahribat olmadığını ancak su seviyesinin yükseldiğini ve bazı yerlerde su baskınları yaşandığını kaydetti.
Novaya Kahovka idarecisi, bu nedenle barajın üstünde yer aldığı Dnepr Nehri kıyısında yer alan 300 evde yaşayanların tahliye edilmeye başladığını söyledi.
Bununla beraber Leontyev, Novaya Kahovka hidroelektrik santraline düzenlenen saldırı yüzünden nüfusun büyük bir kısmının tahliye altında olmadığını kaydetti.
Baraja düzenlenen saldırı, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına karşı saldırıya geçtiği bir döneme denk geliyor. Ancak Ukrayna, baraja kendisinin saldırı düzenlediğini reddediyor.
Dnepr Nehri üstünde yer alan ve kısmen beton kısmen de topraktan yapılan Novaya Kahovka hidroelektrik santrali, Sovyetler döneminde 1956’da inşa edildi.