https://sputniknews.com.tr/20230930/binlerce-ukraynali-asker-rus-radyo-hatti-araciligiyla-teslim-oldu-1075908277.html
Binlerce Ukraynalı asker Rus radyo hattı aracılığıyla teslim oldu
Binlerce Ukraynalı asker Rus radyo hattı aracılığıyla teslim oldu
Ukrayna'nın başarısız karşı harekatı ardından Ukrayna askerlerinin gruplar halinde teslim olmaya başladığı bildiriliyor. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T18:17+0300
2023-09-30T18:17+0300
2023-09-30T18:19+0300
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Kiev rejiminin Haziran başında başlattığı 'karşı saldırının' başarısız olması ardından, pek çok Ukraynalı savaşmayı anlamsız bulup teslim olmayı tercih ediyor. Gruplar halinde Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu gösteren videolara yönelik, "Bu inanılmaz bir şey. Bu, Batı medyasının görmenizi istemediği bir hikaye" diyen Amerikalı gazeteci Clayton Morris, YouTube kanalında on binlerce Ukraynalı askerin silah bırakarak Rus birliklerine teslim olduğunu söyledi. Özellikle son dönemde, silah bırakmak isteyen Ukraynalılar özel askeri radyo frekansı kullanarak teslim oluyor. Söz konusu radyo frekansı Rus güçleri tarafından teslim olmak isteyen Ukrayna askerlerine şans vermek için kurulmuştu. Açıklamalara göre şimdiden 10 binden fazla Ukrayna askeri 'yaşamayı seçti' ve teslim olmak için 149.200 Volga frekansını kullandı. Medyaya konuşan askerler, esirlerin iyi beslendiği ve gerekli tüm tıbbi bakım sağlandığı ifade ediliyor. İçeriden bir kaynağa göre, Ukrayna askerleri özellike son zamanlarda çatışmanın ana noktası haline dönen Rabotino köyü civarında tek tek teslim olmak yerine gruplar halinde teslim olmaya başladı. Haziran ayı başında Kiev'in karşı taarruzunun başlamasının ardından Zaporozhye bölgesi Valisi Yevgeniy Balitski çok sayıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerinin toplu halde teslim olmaya başladığını doğrulamıştı. Vali Balitski, "Bir yada iki Ukrayna askerinin teslim olduğu bahar aylarının aksine, şimdi grup hatta müfreze olarak teslim olan Ukraynalılara bile tanık olduk. Bunun bir sebebinin de Ukraynalı savaş esirlerinin iyi yaşam koşullarına sahip olduğunu ve kimsenin esirlere şiddet uygulamaması olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.Rus istihbaratı tarafından Ukrayna mevzilerine atılan broşürlerde, teslim olmak için Rus ordusu ile nerede, ne zaman iletişime geçilmesi gerektiği gibi bilgiler yer alıyor. İstihbarat yetkilisi broşürler hakkında, "Ukraynalı askerler arasında anlamsız kan dökülmesini önlemeye çalışıyoruz. Bu nedenle askerlere teslim olmak istemeleri halinde irtibat numaraları sağlıyoruz" ifadelerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230930/kanadali-general-rusya-muhimmat-stoklarini-beklenenden-daha-hizli-yeniliyor-1075902311.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, radyo, yevgeniy balitskiy
Binlerce Ukraynalı asker Rus radyo hattı aracılığıyla teslim oldu
18:17 30.09.2023 (güncellendi: 18:19 30.09.2023) Abone ol
Ukrayna'nın başarısız karşı harekatı ardından Ukrayna askerlerinin gruplar halinde teslim olmaya başladığı bildiriliyor.
Kiev rejiminin Haziran başında başlattığı 'karşı saldırının' başarısız olması ardından, pek çok Ukraynalı savaşmayı anlamsız bulup teslim olmayı tercih ediyor. Gruplar halinde Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu gösteren videolara yönelik, "Bu inanılmaz bir şey. Bu, Batı medyasının görmenizi istemediği bir hikaye" diyen Amerikalı gazeteci Clayton Morris, YouTube kanalında on binlerce Ukraynalı askerin silah bırakarak Rus birliklerine teslim olduğunu söyledi.
Özellikle son dönemde, silah bırakmak isteyen Ukraynalılar özel askeri radyo frekansı kullanarak teslim oluyor. Söz konusu radyo frekansı Rus güçleri tarafından teslim olmak isteyen Ukrayna askerlerine şans vermek için kurulmuştu. Açıklamalara göre şimdiden 10 binden fazla Ukrayna askeri 'yaşamayı seçti' ve teslim olmak için 149.200 Volga frekansını kullandı. Medyaya konuşan askerler, esirlerin iyi beslendiği ve gerekli tüm tıbbi bakım sağlandığı ifade ediliyor.
İçeriden bir kaynağa göre, Ukrayna askerleri özellike son zamanlarda çatışmanın ana noktası haline dönen Rabotino köyü civarında tek tek teslim olmak yerine gruplar halinde teslim olmaya başladı. Haziran ayı başında Kiev'in karşı taarruzunun başlamasının ardından Zaporozhye bölgesi Valisi Yevgeniy Balitski çok sayıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerinin toplu halde teslim olmaya başladığını doğrulamıştı. Vali Balitski, "Bir yada iki Ukrayna askerinin teslim olduğu bahar aylarının aksine, şimdi grup hatta müfreze olarak teslim olan Ukraynalılara bile tanık olduk. Bunun bir sebebinin de Ukraynalı savaş esirlerinin iyi yaşam koşullarına sahip olduğunu ve kimsenin esirlere şiddet uygulamaması olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Rus istihbaratı tarafından Ukrayna mevzilerine atılan broşürlerde, teslim olmak için Rus ordusu ile nerede, ne zaman iletişime geçilmesi gerektiği gibi bilgiler yer alıyor. İstihbarat yetkilisi broşürler hakkında, "Ukraynalı askerler arasında anlamsız kan dökülmesini önlemeye çalışıyoruz. Bu nedenle askerlere teslim olmak istemeleri halinde irtibat numaraları sağlıyoruz" ifadelerini kaydetti.