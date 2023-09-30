https://sputniknews.com.tr/20230930/kanadali-general-rusya-muhimmat-stoklarini-beklenenden-daha-hizli-yeniliyor-1075902311.html
Kanada Genelkurmay Başkanı: Rusya mühimmat stoklarını beklenenden daha hızlı yeniliyor
Kanada Genelkurmay Başkanı: Rusya mühimmat stoklarını beklenenden daha hızlı yeniliyor
Kanadalı General Eyre, Rusya'nın mühimmat yenileme hızını Batı için 'endişe verici' olarak değerlendirdi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T14:14+0300
2023-09-30T14:14+0300
2023-09-30T14:16+0300
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rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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Kanada Genelkurmay Başkanı General Wayne Eyre, Rusya'nın mühimmat stoklarını beklenenden daha hızlı yenilediğini ve bunun sadece Ukrayna'da değil Batılı ülkelerde de endişe yarattığını söyledi. Yerel haber ajansının Cuma günü aktardığına göre Eyre, "Rusya'nın mühimmat stoklarını yenileme kapasitesine bakarsak, bu beklenenden daha hızlı gerçekleşiyor" dedi.Kanada'nın çok fazla mühimmat üretmediğini ve Ukrayna ile aynı hızda mühimmat kullanması halinde stoklarının günler içinde tükeneceğini belirten Eyre, durumu oldukça endişe verici olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230927/kanada-basbakani-trudeau-ukraynali-nazi-skandaliyla-ilgili-ozur-diledi-1075815968.html
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kanada, justin trudeau, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
kanada, justin trudeau, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
Kanada Genelkurmay Başkanı: Rusya mühimmat stoklarını beklenenden daha hızlı yeniliyor
14:14 30.09.2023 (güncellendi: 14:16 30.09.2023) Abone ol
Kanadalı General Eyre, Rusya'nın mühimmat yenileme hızını Batı için 'endişe verici' olarak değerlendirdi.
Kanada Genelkurmay Başkanı General Wayne Eyre, Rusya'nın mühimmat stoklarını beklenenden daha hızlı yenilediğini ve bunun sadece Ukrayna'da değil Batılı ülkelerde de endişe yarattığını söyledi. Yerel haber ajansının Cuma günü aktardığına göre Eyre, "Rusya'nın mühimmat stoklarını yenileme kapasitesine bakarsak, bu beklenenden daha hızlı gerçekleşiyor" dedi.
Kanada'nın çok fazla mühimmat üretmediğini ve Ukrayna ile aynı hızda mühimmat kullanması halinde stoklarının günler içinde tükeneceğini belirten Eyre, durumu oldukça endişe verici olarak nitelendirdi.