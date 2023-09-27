https://sputniknews.com.tr/20230927/kanada-basbakani-trudeau-ukraynali-nazi-skandaliyla-ilgili-ozur-diledi-1075815968.html

Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalı Nazi skandalıyla ilgili özür diledi

Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalı Nazi skandalıyla ilgili özür diledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, parlamentoya konuşmasında, Ukraynalı Nazi gazisinin övülmesi skandalıyla ilgili özür diledi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T21:52+0300

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kanada

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eski Nazi askerinin parlamentoda alkışlanması skandalına ilişkin konuştu.Parlamentoda konuşan Başbakan Trudeau, “Oturumda bulunması korkunç bir hataydı” ifadesini kullandı.Trudeau, “Bu adamın, yeterli bilgiye sahip olmayan herkes tarafından alkışlanması korkunç bir hata ve Nazi rejimi yüzünden acı çekenlerin anısına bir hakaretti” dedi.Trudeau konuşmasını milletvekillerinin kınayıcı uğultusu eşliğinde yaptı. ‘Ukrayna’ya desteğimizi etkilemeyecek’“Yaşananlar sadece parlamenterler için değil, tüm Kanada için son derece utanç vericiydi” diyen Trudeau, “Ukrayna’nın yanındayız ve askeri, insani, mali ve diplomatik yardım sağlamaya devam edeceğiz” diye ekledi.Rus propagandasına karşı çabaları etkinleştirme ve Ukrayna’ya desteği “sonuna kadar ve bedeli ne olursa olsun” sürdürme sözünü veren Kanada Başbakanı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve heyetine, bırakıldıkları durum nedeniyle “koşulsuz özür” diledi. Kanada lideri, “Bunun eski parlamento başkanının ciddi bir hatası olduğunu hepimiz kabul ettik. Yeni başkanın kim olacağına karar verirken, biliyorum ki hepimiz bu tür hataların bir daha olmayacağından nasıl emin olacağımızı da bilmek istiyoruz” ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Kanada parlamentosunda 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunk ayakta alkışlanmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Nazi askerini selamlamıştı. Tepkilerin üzerine Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, dün eski Nazi askerinin yüceltilmesi skandalının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ise, Trudeau'nun Avam Kamarası Başkanı'nın arkasına saklanmak yerine istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230926/rus-disisleri-kanada-avam-kamarasi-baskani-nazi-skandalinda-gunah-kecisi-oldu-1075784447.html

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