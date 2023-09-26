https://sputniknews.com.tr/20230926/rus-disisleri-kanada-avam-kamarasi-baskani-nazi-skandalinda-gunah-kecisi-oldu-1075784447.html
Rusya Dışişleri: Kanada Avam Kamarası Başkanı, Nazi skandalında günah keçisi oldu
Rusya Dışişleri: Kanada Avam Kamarası Başkanı, Nazi skandalında günah keçisi oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kanada Avam Kamarası Başkanı Antony Rota’nın, eski Nazi askerinin parlamentoda alkışlanması skandalında, Başbakan... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T22:28+0300
2023-09-26T22:28+0300
2023-09-26T22:36+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
kanada
nazi
avam kamarası
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Kanada Avam Kamarası Başkanı Antony Rota’nın istifasını değerlendirdi.Zaharova, “Rota’yı günah keçisi yaparak Trudeau ve aralarında OUN-UPO (Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü – Ukrayna İsyan Ordusu) işbirlikçilerin torunlarının da bulunduğu ortaklarını kurtardılar. Lakin Zelenskiy’in karşılandığı ‘Yaşasın Ukrayna’ Nazi sloganı için henüz kimse özür dilemedi” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/kanada-avam-kamarasi-baskani-rota-istifa-etti-1075783835.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kanada, nazi, avam kamarası
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kanada, nazi, avam kamarası
Rusya Dışişleri: Kanada Avam Kamarası Başkanı, Nazi skandalında günah keçisi oldu
22:28 26.09.2023 (güncellendi: 22:36 26.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kanada Avam Kamarası Başkanı Antony Rota’nın, eski Nazi askerinin parlamentoda alkışlanması skandalında, Başbakan Justin Trudeau’yu kurtarmak için günah keçisi yapıldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram
paylaşımında, Kanada Avam Kamarası Başkanı Antony Rota’nın istifasını değerlendirdi.
Zaharova, “Rota’yı günah keçisi yaparak Trudeau ve aralarında OUN-UPO (Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü – Ukrayna İsyan Ordusu) işbirlikçilerin torunlarının da bulunduğu ortaklarını kurtardılar. Lakin Zelenskiy’in karşılandığı ‘Yaşasın Ukrayna’ Nazi sloganı için henüz kimse özür dilemedi” diye yazdı.