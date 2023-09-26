https://sputniknews.com.tr/20230926/kanada-avam-kamarasi-baskani-rota-istifa-etti-1075783835.html

Kanada Avam Kamarası Başkanı Rota istifa etti

Kanada Avam Kamarası Başkanı Rota istifa etti

Kanada Avam Kamarası Başkanı Rota, eski Nazi askerinin yüceltilmesi skandalının ardından istifa ettiğini duyurdu. Kanada parlamentosunda 14. SS Waffen... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T21:57+0300

2023-09-26T21:57+0300

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dünya

kanada

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alkış

avam kamarası

istifa

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Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, “Avam Kamarası Başkanlığı görevinden istifamı milletvekillerine üzüntüyle bildiriyorum” açıklamasında bulundu.Skandal, 22 Eylül’de Kanada Parlamentosu tarafından davet edilen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ‘kahraman’ olarak tanıttığı 98 yaşındaki Yaroslav Hunka’nın aslında yalnızca Kızıl Ordu ile savaşmakla kalmayıp Yahudilere, Polonyalılara, Belaruslulara ve Slovaklara yönelik zulmüyle tanınan Galiçya bölgesindeki Ukrayna kökenli gönüllülerden kurulan 14’üncü Waffen SS Birliği’nde görev yapan bir Nazi askeri olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.Söz konusu gelişmenin ardından Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, yaşanan olayın tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu belirterek özür dilemişti.Rusya, Nazi askerini parlamentoda alkışlayan Kanada'dan açıklama beklediğini bildirmişti. Rusya Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov Sputnik'e yaptığı açıklama, “Bu gelişmeler sonrası Büyükelçilik gerekli resmi adımları atacaktır. Elbette Kanada hükümetinden açıklama isteyeceğiz” diye konuşmuştu.Rusya Devlet Duması milletvekili Leonid Slutskiy ise bir SS mensubunun Kanada parlamentosuna davet edilmesini tesadüf olarak görmediklerini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230924/abd-basini-zelenskiy-kanadada-ss-tumeninin-98-yasindaki-eski-bir-askerini-selamladi-1075733890.html

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kanada, nazi, alkış, avam kamarası, istifa