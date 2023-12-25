https://sputniknews.com.tr/20231225/belarus-lideri-lukasenko-zelenskiy-anlasmaya-ihtiyaci-oldugunu-anlamaya-basladi-1078934161.html

Belarus lideri Lukaşenko: Zelenskiy, anlaşmaya ihtiyacı olduğunu anlamaya başladı

Belarus lideri Lukaşenko: Zelenskiy, anlaşmaya ihtiyacı olduğunu anlamaya başladı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in çatışmanın sadece siyasi yollarla çözüme kavuşturulabileceğinin farkına vardığını... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T20:52+0300

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ukrayna krizi

belarus

aleksandr lukaşenko

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, basın mensuplarına açıklamasında, “Önümüzdeki yıl Ukrayna için çözüm bulma şansı olduğunu düşünüyorum. Kiev’deki yönetimle yakından çalışacağız. Bunun tek fırsat olduğunu anlamaları gerekiyor. Bu fırsattan yararlanmazlarsa tamamen çöküş olacak” ifadesini kullandı.Ukraynalı politikacıların artık bu gerçeğin farkında olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Ordu her zaman baskı yapıyor. Askerler, tüm olup bitenleri görüyor. Baskı çok güçlü. Muhtemelen Zelensky’nin anlamaya başladığını basın toplantılarından fark etmişsinizdir” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231222/zelenskiyin-danismani-podolyak-rusya-havadan-cephe-hattinin-tamamina-hakim-1078732339.html

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belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy