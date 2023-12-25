https://sputniknews.com.tr/20231225/belarus-lideri-lukasenko-zelenskiy-anlasmaya-ihtiyaci-oldugunu-anlamaya-basladi-1078934161.html
Belarus lideri Lukaşenko: Zelenskiy, anlaşmaya ihtiyacı olduğunu anlamaya başladı
Belarus lideri Lukaşenko: Zelenskiy, anlaşmaya ihtiyacı olduğunu anlamaya başladı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in çatışmanın sadece siyasi yollarla çözüme kavuşturulabileceğinin farkına vardığını... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T20:52+0300
2023-12-25T20:52+0300
2023-12-25T20:52+0300
ukrayna krizi
belarus
aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, basın mensuplarına açıklamasında, “Önümüzdeki yıl Ukrayna için çözüm bulma şansı olduğunu düşünüyorum. Kiev’deki yönetimle yakından çalışacağız. Bunun tek fırsat olduğunu anlamaları gerekiyor. Bu fırsattan yararlanmazlarsa tamamen çöküş olacak” ifadesini kullandı.Ukraynalı politikacıların artık bu gerçeğin farkında olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Ordu her zaman baskı yapıyor. Askerler, tüm olup bitenleri görüyor. Baskı çok güçlü. Muhtemelen Zelensky’nin anlamaya başladığını basın toplantılarından fark etmişsinizdir” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231222/zelenskiyin-danismani-podolyak-rusya-havadan-cephe-hattinin-tamamina-hakim-1078732339.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
Belarus lideri Lukaşenko: Zelenskiy, anlaşmaya ihtiyacı olduğunu anlamaya başladı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in çatışmanın sadece siyasi yollarla çözüme kavuşturulabileceğinin farkına vardığını belirtti.
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, basın mensuplarına açıklamasında, “Önümüzdeki yıl Ukrayna için çözüm bulma şansı olduğunu düşünüyorum. Kiev’deki yönetimle yakından çalışacağız. Bunun tek fırsat olduğunu anlamaları gerekiyor. Bu fırsattan yararlanmazlarsa tamamen çöküş olacak” ifadesini kullandı.
Ukraynalı politikacıların artık bu gerçeğin farkında olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Ordu her zaman baskı yapıyor. Askerler, tüm olup bitenleri görüyor. Baskı çok güçlü. Muhtemelen Zelensky’nin anlamaya başladığını basın toplantılarından fark etmişsinizdir” diye kaydetti.