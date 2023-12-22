https://sputniknews.com.tr/20231222/zelenskiyin-danismani-podolyak-rusya-havadan-cephe-hattinin-tamamina-hakim-1078732339.html

Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: Rusya havadan cephe hattının tamamına hakim

Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: Rusya havadan cephe hattının tamamına hakim

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya’nın havadan tüm cephe hattına hakim olduğunu belirtti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T16:08+0300

2023-12-22T16:08+0300

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ukrayna ordusu

mihail podolyak

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

hava sahası

mi-8 helikopter

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna televizyonu 24 Kanal’a verdiği demeçte, Rusya’nın havadan cephe hattının tamamına hakim olduğunu, bunun böyle devam etmesi halinde Kiev'in ciddi sorunlarla karşılaşacağını söyledi.Podolyak, “Rusya cephe hattı boyunca havadan tam hakimiyete sahip. Bunu kaldırırsak tamamen farklı taktiklere bakacağız. Rusya havada hakim olmaya devam ederse sorun yaşarız" dedi.Daha önce, Ukraynalı Mi-8 helikopterlerinin pilotları, Fransız gazetesi Monde'ye verdikleri demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin Rus uçaklarının saldırılarına karşı yüksek güvenlik zaafiyetinden yakınmıştı.Öte yandan, Wall Street Journal gazetesi Batılı yetkililere atıfta bulunarak, Batı'nın silah üretiminde Rusya ile rekabet edemeyeceğini ve Ukrayna'ya sağlanan yardımın şu ana kadar savaş alanında hiçbir stratejik öneminin gözlemlenmediğini aktardı.

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ukrayna, ukrayna ordusu, mihail podolyak, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava sahası, mi-8 helikopter