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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231222/zelenskiyin-danismani-podolyak-rusya-havadan-cephe-hattinin-tamamina-hakim-1078732339.html
Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: Rusya havadan cephe hattının tamamına hakim
Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: Rusya havadan cephe hattının tamamına hakim
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya’nın havadan tüm cephe hattına hakim olduğunu belirtti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T16:08+0300
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna televizyonu 24 Kanal’a verdiği demeçte, Rusya’nın havadan cephe hattının tamamına hakim olduğunu, bunun böyle devam etmesi halinde Kiev'in ciddi sorunlarla karşılaşacağını söyledi.Podolyak, “Rusya cephe hattı boyunca havadan tam hakimiyete sahip. Bunu kaldırırsak tamamen farklı taktiklere bakacağız. Rusya havada hakim olmaya devam ederse sorun yaşarız" dedi.Daha önce, Ukraynalı Mi-8 helikopterlerinin pilotları, Fransız gazetesi Monde'ye verdikleri demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin Rus uçaklarının saldırılarına karşı yüksek güvenlik zaafiyetinden yakınmıştı.Öte yandan, Wall Street Journal gazetesi Batılı yetkililere atıfta bulunarak, Batı'nın silah üretiminde Rusya ile rekabet edemeyeceğini ve Ukrayna'ya sağlanan yardımın şu ana kadar savaş alanında hiçbir stratejik öneminin gözlemlenmediğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-rus-ordusu--iyi-tahkim-edilmis-savunma-hatlari-olusturdu-1078730939.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, mihail podolyak, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava sahası, mi-8 helikopter

Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: Rusya havadan cephe hattının tamamına hakim

16:08 22.12.2023
© AAUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya’nın havadan tüm cephe hattına hakim olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna televizyonu 24 Kanal’a verdiği demeçte, Rusya’nın havadan cephe hattının tamamına hakim olduğunu, bunun böyle devam etmesi halinde Kiev'in ciddi sorunlarla karşılaşacağını söyledi.
Podolyak, “Rusya cephe hattı boyunca havadan tam hakimiyete sahip. Bunu kaldırırsak tamamen farklı taktiklere bakacağız. Rusya havada hakim olmaya devam ederse sorun yaşarız" dedi.
Daha önce, Ukraynalı Mi-8 helikopterlerinin pilotları, Fransız gazetesi Monde'ye verdikleri demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin Rus uçaklarının saldırılarına karşı yüksek güvenlik zaafiyetinden yakınmıştı.
Öte yandan, Wall Street Journal gazetesi Batılı yetkililere atıfta bulunarak, Batı'nın silah üretiminde Rusya ile rekabet edemeyeceğini ve Ukrayna'ya sağlanan yardımın şu ana kadar savaş alanında hiçbir stratejik öneminin gözlemlenmediğini aktardı.
Ukrayna Zelesnkiy NATO Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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