https://sputniknews.com.tr/20230707/beyaz-saray-ukraynaya-f-16-verebiliriz-1073296655.html
Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz
Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, F-16 jetlerinin karşı taarruz için geliştirilmediğini ama eğer savaş... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T23:16+0300
2023-07-07T23:16+0300
2023-07-07T23:16+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
abd
ukrayna
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Kirby, CNN televizyonuna verdiği demeçte, “F-16 hiçbir zaman karşı taarruz silahı olarak görülmedi. Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Umarım bu savaş çok daha erken biter. Ama eğer bitmezse bu durumda F-16’yı mümkün olan en kısa sürede onlara teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, F-16 jetlerine sadece karşı taarruz için değil aynı zamanda Odessa-İstanbul tahıl koridorunda kontrol sağlamak için ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Zelenskiy, amaçlarının havada Rus savaş uçaklarına üstünlük kurmak değil, sadece denge sağlamak olduğunu savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230707/pentagon-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-yeni-yardim-paketini-duyurdu-1073295339.html
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beyaz saray, abd, ukrayna
beyaz saray, abd, ukrayna
Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, F-16 jetlerinin karşı taarruz için geliştirilmediğini ama eğer savaş beklenenden uzun sürerse bu uçakları Ukrayna’ya verebileceklerini belirtti.
Kirby, CNN televizyonuna verdiği demeçte, “F-16 hiçbir zaman karşı taarruz silahı olarak görülmedi. Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Umarım bu savaş çok daha erken biter. Ama eğer bitmezse bu durumda F-16’yı mümkün olan en kısa sürede onlara teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, F-16 jetlerine sadece karşı taarruz için değil aynı zamanda Odessa-İstanbul tahıl koridorunda kontrol sağlamak için ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Zelenskiy, amaçlarının havada Rus savaş uçaklarına üstünlük kurmak değil, sadece denge sağlamak olduğunu savunmuştu.