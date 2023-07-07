https://sputniknews.com.tr/20230707/beyaz-saray-ukraynaya-f-16-verebiliriz-1073296655.html

Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz

Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, F-16 jetlerinin karşı taarruz için geliştirilmediğini ama eğer savaş... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T23:16+0300

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ukrayna krizi

beyaz saray

abd

ukrayna

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Kirby, CNN televizyonuna verdiği demeçte, “F-16 hiçbir zaman karşı taarruz silahı olarak görülmedi. Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Umarım bu savaş çok daha erken biter. Ama eğer bitmezse bu durumda F-16’yı mümkün olan en kısa sürede onlara teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, F-16 jetlerine sadece karşı taarruz için değil aynı zamanda Odessa-İstanbul tahıl koridorunda kontrol sağlamak için ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Zelenskiy, amaçlarının havada Rus savaş uçaklarına üstünlük kurmak değil, sadece denge sağlamak olduğunu savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230707/pentagon-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-yeni-yardim-paketini-duyurdu-1073295339.html

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