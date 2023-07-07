Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
13:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KDV değişimi fiyatları nasıl etkiler?
17:03
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
13:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KDV değişimi fiyatları nasıl etkiler?
17:03
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/beyaz-saray-ukraynaya-f-16-verebiliriz-1073296655.html
Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz
Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, F-16 jetlerinin karşı taarruz için geliştirilmediğini ama eğer savaş... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T23:16+0300
2023-07-07T23:16+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
abd
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071476937_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_17ed86cf0dd4650137193bb47e8c52f9.jpg
Kirby, CNN televizyonuna verdiği demeçte, “F-16 hiçbir zaman karşı taarruz silahı olarak görülmedi. Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Umarım bu savaş çok daha erken biter. Ama eğer bitmezse bu durumda F-16’yı mümkün olan en kısa sürede onlara teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, F-16 jetlerine sadece karşı taarruz için değil aynı zamanda Odessa-İstanbul tahıl koridorunda kontrol sağlamak için ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Zelenskiy, amaçlarının havada Rus savaş uçaklarına üstünlük kurmak değil, sadece denge sağlamak olduğunu savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230707/pentagon-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-yeni-yardim-paketini-duyurdu-1073295339.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071476937_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_09be905718f673671962277929dc3049.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beyaz saray, abd, ukrayna
beyaz saray, abd, ukrayna

Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz

23:16 07.07.2023
© AFP 2023F-16 savaş uçağı
F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, F-16 jetlerinin karşı taarruz için geliştirilmediğini ama eğer savaş beklenenden uzun sürerse bu uçakları Ukrayna’ya verebileceklerini belirtti.
Kirby, CNN televizyonuna verdiği demeçte, “F-16 hiçbir zaman karşı taarruz silahı olarak görülmedi. Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Umarım bu savaş çok daha erken biter. Ama eğer bitmezse bu durumda F-16’yı mümkün olan en kısa sürede onlara teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, F-16 jetlerine sadece karşı taarruz için değil aynı zamanda Odessa-İstanbul tahıl koridorunda kontrol sağlamak için ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Zelenskiy, amaçlarının havada Rus savaş uçaklarına üstünlük kurmak değil, sadece denge sağlamak olduğunu savunmuştu.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
Ukrayna krizi
Pentagon, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu
22:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала